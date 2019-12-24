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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:59

  ustinovse написав:
  novichok написав:
  Honestus написав:Для гривневых депозитов на сумму около 100К такая же процедура?

З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...

Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.

можна детальніше? 200 це сеп, 100 це банкомати?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:13

  Sain_повернувся написав:
  ustinovse написав:Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.

можна детальніше? 200 це сеп, 100 це банкомати?

200 - це СЕП. +100 - це p2p. Зняття готівки в банкоматах то індивідуально. З кожної картки мінімум 20к. Блек і графіт більше.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:54

  ustinovse написав:
  Sain_повернувся написав:
  ustinovse написав:Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.

можна детальніше? 200 це сеп, 100 це банкомати?

200 - це СЕП. +100 - це p2p. Зняття готівки в банкоматах то індивідуально. З кожної картки мінімум 20к. Блек і графіт більше.

дякую за інформацію. Давно з альфи не виводив
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:57

А що так вже можна?

Тема не зовсім про сенс, але використовував для оплати на prom.ua саме його картки тому напишу тут - отже хотів спитати шановне панство - а що хіба пром-оплата тепер вже не йде як "переказ" а йде як "покупка"? Чому питаю - загальновідомо що платити кредиткою на пром-оплаті безглуздо - буде коміс бо оплата там йде "переказ". І днів із 10 тому назад - все було саме так. Тому і разі потреби таких оплат плачу лише своїми з дебетки. Але сьогоднішній досвід все перевернув догори дригом. Купував у двох різних організацій. Оскільки є акція безкоштовної доставки покупки від 400 грн. при її оплаті через промоплату - обирав саме її. Платив у додатку прома. В обох випадках суми провелись як "покупка". При чому якщо раніше в описі платежа описувався термінал prom.ua то зараз LIQPAY* та назва магазину латиницею. МСС різні але не "фінансові" а "товарні" - 8999 та 5200.
Зображення
По другій оплаті сенс навіть горіхів нарахував. Але то все вторинне - тут основне питання а що то тепер так завжди вже буде пром-оплата проводитись як покупка? То вже можна і кредитними платити? Чи я просто спіймав якийсь святковий глюк?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:13

  Alien написав:... Але то все вторинне - тут основне питання а що то тепер так завжди вже буде пром-оплата проводитись як покупка? То вже можна і кредитними платити? Чи я просто спіймав якийсь святковий глюк?

Думаю, що залежить від продавця. З місяць тому в мене купівля товару пройшла як покупка з горіхами, а в цю неділю в іншого продавця як переказ. В обох випадках була пром-оплата
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:04

  moveton написав:
  novichok написав:З гривнею всяк легше, можна заСЕПити або р2р в більш адекватні банки...

А я наоборот, в Аллу специально пошёл для того, чтобы в неё СЭПить и наличку бесплатно без особых ограничений снимать. Хорошо, что она не адекватный банк :)

У кожного своє щастя
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:35

  ustinovse написав:
  Sain_повернувся написав:
  ustinovse написав:Головне не забувати про ліміт 200к+100к на місяць.

можна детальніше? 200 це сеп, 100 це банкомати?

200 - це СЕП. +100 - це p2p. Зняття готівки в банкоматах то індивідуально. З кожної картки мінімум 20к. Блек і графіт більше.



там еще вытягивать чужими можно с карт, лимит лень искать но точно больше 100к, правда, 10 в день только
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:34

А який зараз процент на залишок по Вайт,та що була Комфорт,6%?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:30

  novichok написав:А який зараз процент на залишок по Вайт,та що була Комфорт,6%?

туц по карте-инфо-там тариф: 6,5% и то в сдохсейфе
Мизантрóп
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