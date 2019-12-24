Додано: Вів 27 гру, 2022 16:57

Тема не зовсім про сенс, але використовував для оплати на prom.ua саме його картки тому напишу тут - отже хотів спитати шановне панство - а що хіба пром-оплата тепер вже не йде як "переказ" а йде як "покупка"? Чому питаю - загальновідомо що платити кредиткою на пром-оплаті безглуздо - буде коміс бо оплата там йде "переказ". І днів із 10 тому назад - все було саме так. Тому і разі потреби таких оплат плачу лише своїми з дебетки. Але сьогоднішній досвід все перевернув догори дригом. Купував у двох різних організацій. Оскільки є акція безкоштовної доставки покупки від 400 грн. при її оплаті через промоплату - обирав саме її. Платив у додатку прома. В обох випадках суми провелись як "покупка". При чому якщо раніше в описі платежа описувався термінал prom.ua то зараз LIQPAY* та назва магазину латиницею. МСС різні але не "фінансові" а "товарні" - 8999 та 5200.По другій оплаті сенс навіть горіхів нарахував. Але то все вторинне - тут основне питання а що то тепер так завжди вже буде пром-оплата проводитись як покупка? То вже можна і кредитними платити? Чи я просто спіймав якийсь святковий глюк?