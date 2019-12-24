Тема не зовсім про сенс, але використовував для оплати на prom.ua саме його картки тому напишу тут - отже хотів спитати шановне панство - а що хіба пром-оплата тепер вже не йде як "переказ" а йде як "покупка"? Чому питаю - загальновідомо що платити кредиткою на пром-оплаті безглуздо - буде коміс бо оплата там йде "переказ". І днів із 10 тому назад - все було саме так. Тому і разі потреби таких оплат плачу лише своїми з дебетки. Але сьогоднішній досвід все перевернув догори дригом. Купував у двох різних організацій. Оскільки є акція безкоштовної доставки покупки від 400 грн. при її оплаті через промоплату - обирав саме її. Платив у додатку прома. В обох випадках суми провелись як "покупка". При чому якщо раніше в описі платежа описувався термінал prom.ua то зараз LIQPAY* та назва магазину латиницею. МСС різні але не "фінансові" а "товарні" - 8999 та 5200. По другій оплаті сенс навіть горіхів нарахував. Але то все вторинне - тут основне питання а що то тепер так завжди вже буде пром-оплата проводитись як покупка? То вже можна і кредитними платити? Чи я просто спіймав якийсь святковий глюк?
Alien написав:... Але то все вторинне - тут основне питання а що то тепер так завжди вже буде пром-оплата проводитись як покупка? То вже можна і кредитними платити? Чи я просто спіймав якийсь святковий глюк?
Думаю, що залежить від продавця. З місяць тому в мене купівля товару пройшла як покупка з горіхами, а в цю неділю в іншого продавця як переказ. В обох випадках була пром-оплата
emeta написав:Сегодня был в отделении, беседовал с начальником плевать он хотел на ДКБО, есть такая позиция банка, такой порядок, никаких письменных заявлений на заказ валюты, хотите идите в суд.. заказ валюты только после того как с депозитного счёта сумма упадет на карту Все равно заказывать на горячке или в отделении
Интересно, а можно прописать это условие в деп. договоре? Правда, не станет ли он после этого договором с инд. условиями?
Друзья, нет ли новостей за изменения в тарифах и условиях РКО в новом году? Все повышают, как сговорились