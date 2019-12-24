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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:08
Striker написав:
Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:25
ricardo написав: Striker написав:
Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
А в кого не було можливо оформити?
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