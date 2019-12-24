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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:08

  Striker написав:Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?

Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
ricardo
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З нами з: 20.03.09
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:25

Re: Sense Bank

ricardo написав:
  Striker написав:Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?

Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
А в кого не було можливо оформити?
2XL
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Повідомлень: 3804
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
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  #<1 ... 570571572573
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