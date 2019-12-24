Striker написав:Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
Striker написав:Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
Striker написав:Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.