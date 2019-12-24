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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:08

  Striker написав:Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?

Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:25

Re: Sense Bank

ricardo написав:
  Striker написав:Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?

Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
А в кого не було можливо оформити?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:40

Re: Sense Bank

Скиньте рефералку на Вигоду
2XL
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Повідомлень: 3805
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:39

  2XL написав:Скиньте рефералку на Вигоду

https://hi.sensebank.com.ua/ALUXYBoFVrzHLVqK8
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:21

  ricardo написав:Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.

Каким образом продолжить, если чат-бот VISA мне сообщает, что у меня недостаточно оборотов по карте? Пробовал 3 разных премиальных (Хамелеон в том числе)...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:27

  Vorlon написав:
  ricardo написав:Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.

Каким образом продолжить, если чат-бот VISA мне сообщает, что у меня недостаточно оборотов по карте? Пробовал 3 разных премиальных (Хамелеон в том числе)...

Попробуйте визу (необязательно премиальную), по которой была достаточная сумма исходящих оборотов по P2P.
У меня почему-то белая моно сработала 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:28

  ricardo написав:
  Striker написав:Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?

Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.

А как ее продолжить, чего там нажимать?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:34

  ВIВ написав:А как ее продолжить, чего там нажимать?

Вот подробная инструкция https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... et-tv.html
ramzes4
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