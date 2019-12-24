Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:08
Striker написав:
Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
ricardo
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:25
ricardo написав: Striker написав:
Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
А в кого не було можливо оформити?
2XL
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:40
Скиньте рефералку на Вигоду
2XL
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:39
ramzes4
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:21
ricardo написав:
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
Каким образом продолжить, если чат-бот VISA мне сообщает, что у меня недостаточно оборотов по карте? Пробовал 3 разных премиальных (Хамелеон в том числе)...
Vorlon
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:27
Vorlon написав: ricardo написав:
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
Каким образом продолжить, если чат-бот VISA мне сообщает, что у меня недостаточно оборотов по карте? Пробовал 3 разных премиальных (Хамелеон в том числе)...
Попробуйте визу (необязательно премиальную), по которой была достаточная сумма исходящих оборотов по P2P.
У меня почему-то белая моно сработала
ramzes4
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:28
ricardo написав: Striker написав:
Народ, я тут згадав про річну підписку на sweet.tv по 1 грн/міс., яка наступного місяца має закінчитися. Чи треба щось там відключати в кабіні sweet.tv, щоб раптом не почало зтягувати з Хам-ону автоматично по повному тарифу?
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
А как ее продолжить, чего там нажимать?
ВIВ
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:34
ВIВ написав:
А как ее продолжить, чего там нажимать?
Вот подробная инструкция
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... et-tv.html
ramzes4
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:32
Vorlon написав: ricardo написав:
Продовж ще на рік. Маєш ще два дні. Акція до 31го грудня.
Каким образом продолжить, если чат-бот VISA мне сообщает, что у меня недостаточно оборотов по карте? Пробовал 3 разных премиальных (Хамелеон в том числе)...
У мене теж преміальну не хоче. Зате звичайні спрацювали.
ricardo
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:49
а мені чомусь тільки на місяць продовжило ...
lamal
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