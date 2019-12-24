|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:42
Покупка частями доступна в Сенсе?
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:06
Andrey2512 написав:
Покупка частями доступна в Сенсе?
эт т.н. Рассрочка на кредитках Ред и Выгода
Есть Стандартная (платная) и Легкая(шаровая)
Поройтесь отут https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013882180
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3450
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:00
lamal написав:
а мені чомусь тільки на місяць продовжило ...
Та воно так і працює, але кожен місяць необхідно відповідати умовам. Тобто мати оборот.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5532
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2851
|1637546
|
|
|1019
|187149
|
|
|6
|2616
|
|