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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:42

Re: Sense Bank

Покупка частями доступна в Сенсе?
Andrey2512
 
Повідомлень: 430
З нами з: 04.04.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:06

  Andrey2512 написав:Покупка частями доступна в Сенсе?

эт т.н. Рассрочка на кредитках Ред и Выгода
Есть Стандартная (платная) и Легкая(шаровая)
Поройтесь отут :)
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013882180
Amethyst
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Повідомлень: 3450
З нами з: 05.05.21
Подякував: 222 раз.
Подякували: 647 раз.
 
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1
8
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:00

  lamal написав:а мені чомусь тільки на місяць продовжило ...

Та воно так і працює, але кожен місяць необхідно відповідати умовам. Тобто мати оборот.
Ой+
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Повідомлень: 5532
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 857 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:57

Re: Sense Bank

Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
mihasik
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Повідомлень: 1235
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:40

  ramzes4 написав:У меня почему-то белая моно сработала

Ага, аналогично получилось. С оборотами по другим Визам не сложилось - торговые так точно все с Мастеров :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 10454
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
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  #<1 ... 571572573574
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