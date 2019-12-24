Sense Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:42
Покупка частями доступна в Сенсе?
Andrey2512
Повідомлень: 430
З нами з: 04.04.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 48 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:06
Andrey2512 написав:
Покупка частями доступна в Сенсе?
эт т.н. Рассрочка на кредитках Ред и Выгода
Есть Стандартная (платная) и Легкая(шаровая)
Поройтесь отут
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013882180
Amethyst
Повідомлень: 3450
З нами з: 05.05.21
Подякував: 222 раз.
Подякували: 647 раз.
Профіль
1
8
Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:00
lamal написав:
а мені чомусь тільки на місяць продовжило ...
Та воно так і працює, але кожен місяць необхідно відповідати умовам. Тобто мати оборот.
Ой+
Повідомлень: 5532
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 857 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:57
Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы. 2. с пакетом, по предзаказу когда угодно; 3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
mihasik
Повідомлень: 1235
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 гру, 2022 00:40
ramzes4 написав:
У меня почему-то белая моно сработала
Ага, аналогично получилось. С оборотами по другим Визам не сложилось - торговые так точно все с Мастеров
Vorlon
Повідомлень: 10454
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
2851
1637559
1019
187150
6
2626