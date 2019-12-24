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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:42
Re: Sense Bank
Покупка частями доступна в Сенсе?
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:06
эт т.н. Рассрочка на кредитках Ред и Выгода
Есть Стандартная (платная) и Легкая(шаровая)
Поройтесь отут
Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:00
Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:57
Re: Sense Bank
Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
Додано: Суб 31 гру, 2022 00:40
Додано: Суб 31 гру, 2022 01:10
Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?
Додано: Суб 31 гру, 2022 01:20
Где отвязали, где привязали? Все операции только в телеграм-боте @VisaUkraineBot. Абонплаты больше нет. Она равна нулю.
Додано: Суб 31 гру, 2022 01:52
Вроде, для получения депо были какие-то послабления по комисам. Как минимум, они не засчитываются в лимит бесплатных получения в кассе в месяц чтобы не получилось, что депо на миллион получаешь два раза по 100к (дневной лимит НБУ) и потом с карты уже комис. Может и можно с текущего без процента снимать, но это точно нужно уточнять.
При переводе с ощадника на карту комиса нет. Не обязательно 14 дней держать. Другой вопрос, что если предзаказ по обычным правилам, то 14 дней так или иначе пройдут.
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