Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо: 1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы. 2. с пакетом, по предзаказу когда угодно; 3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?
Striker написав:Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?
Где отвязали, где привязали? Все операции только в телеграм-боте @VisaUkraineBot. Абонплаты больше нет. Она равна нулю.
mihasik написав:Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо: 1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы. 2. с пакетом, по предзаказу когда угодно; 3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
Вроде, для получения депо были какие-то послабления по комисам. Как минимум, они не засчитываются в лимит бесплатных получения в кассе в месяц чтобы не получилось, что депо на миллион получаешь два раза по 100к (дневной лимит НБУ) и потом с карты уже комис. Может и можно с текущего без процента снимать, но это точно нужно уточнять.
При переводе с ощадника на карту комиса нет. Не обязательно 14 дней держать. Другой вопрос, что если предзаказ по обычным правилам, то 14 дней так или иначе пройдут.
Striker написав:Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?
Раніше бот після перевірки автоматично прив'язував вашу карту і її було видно в персональному кабінеті. Зараз бот цього не робить. А чи треба самому прив'язувати карту після того, як впустили до сервісу Sweet TV - не ясно.