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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575>

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Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:42

Re: Sense Bank

Покупка частями доступна в Сенсе?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:06

  Andrey2512 написав:Покупка частями доступна в Сенсе?

эт т.н. Рассрочка на кредитках Ред и Выгода
Есть Стандартная (платная) и Легкая(шаровая)
Поройтесь отут :)
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013882180
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:00

  lamal написав:а мені чомусь тільки на місяць продовжило ...

Та воно так і працює, але кожен місяць необхідно відповідати умовам. Тобто мати оборот.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:57

Re: Sense Bank

Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:40

  ramzes4 написав:У меня почему-то белая моно сработала

Ага, аналогично получилось. С оборотами по другим Визам не сложилось - торговые так точно все с Мастеров :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 01:10

Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 01:20

  Striker написав:Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?

Где отвязали, где привязали? Все операции только в телеграм-боте @VisaUkraineBot. Абонплаты больше нет. Она равна нулю.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 01:52

  mihasik написав:Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?

Вроде, для получения депо были какие-то послабления по комисам. Как минимум, они не засчитываются в лимит бесплатных получения в кассе в месяц чтобы не получилось, что депо на миллион получаешь два раза по 100к (дневной лимит НБУ) и потом с карты уже комис. Может и можно с текущего без процента снимать, но это точно нужно уточнять.

При переводе с ощадника на карту комиса нет. Не обязательно 14 дней держать. Другой вопрос, что если предзаказ по обычным правилам, то 14 дней так или иначе пройдут.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 08:34

  Striker написав:Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?

Раніше бот після перевірки автоматично прив'язував вашу карту і її було видно в персональному кабінеті. Зараз бот цього не робить. А чи треба самому прив'язувати карту після того, як впустили до сервісу Sweet TV - не ясно.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 08:46

  Striker написав:Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?

Я через чат бот зайшов з карти по якій тільки перекази були і спрацювало.
Ой+
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