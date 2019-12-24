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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:35

Re: Sense Bank

  mihasik написав:Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.

2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов.
Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:37

Всім дякую. То я поспішив і не через бота додав, а через сайт. Зараз успішно додав картку (Моно Біла) і підключив тариф через бота, тепер все ок. Пише тепер до 2023-01-30.
Striker
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