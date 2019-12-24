|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 09:35
mihasik написав:
Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.
2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов.
Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5090
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 513 раз.
- Подякували: 944 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 31 гру, 2022 09:37
Всім дякую. То я поспішив і не через бота додав, а через сайт. Зараз успішно додав картку (Моно Біла) і підключив тариф через бота, тепер все ок. Пише тепер до 2023-01-30.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2923
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3550 раз.
- Подякували: 5860 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2854
|1637694
|
|
|1019
|187157
|
|
|6
|2626
|
|