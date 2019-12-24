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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:35
mihasik написав:
Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.
2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов.
Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:37
Всім дякую. То я поспішив і не через бота додав, а через сайт. Зараз успішно додав картку (Моно Біла) і підключив тариф через бота, тепер все ок. Пише тепер до 2023-01-30.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:08
А ще питання, продовжило в кабінеті до 30.01, зайшов назад в бота та видалив преміальну карту, що ще раз повторити процедуру чи можна забити, адже продовжило
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Додано: Суб 31 гру, 2022 14:13
melkh написав:
А ще питання, продовжило в кабінеті до 30.01, зайшов назад в бота та видалив преміальну карту, що ще раз повторити процедуру чи можна забити, адже продовжило
Хто зна. Я на сайті в кабінеті взагалі не бачу карти. Лише "дійсно до 29.01.23".
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Додано: Суб 31 гру, 2022 15:02
Колеги, доброго передноворічного дня!
Авторизувався на світ.тв через бот по чорній моно. Але вона у мене супер модна по біну - КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:INFINITE, хоч і звичайна чорна.
Цікаво, тепер потрібно 20К витрат ??? як її сприйме сама МПС при щомісячному розрахунку достатніх витрат ?
В умовах акції - "суми щомісячного розрахунку". Цікаво, чи п2п туди теж ляжуть ?
Не хочеться втратити акцію через місяць.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 15:45
і ще момент - якщо є допки Хамона і одну із них підтгнути по акції, то МПС буде вираховувати суто по номеру картки витрати чи зі спільного рахунку для усіх Замонів ?
Один профіль світ.тв поки що працює на хамоні з минулого року, тому питання про допки
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Додано: Суб 31 гру, 2022 16:03
Striker написав:
То я поспішив і не через бота додав, а через сайт. Зараз успішно додав картку (Моно Біла) і підключив тариф через бота, тепер все ок. Пише тепер до 2023-01-30.
Так в кабінеті повинна ця картка бути прив'язана, чи не обов'язково?
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