mihasik написав:Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо: 1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы. 2. с пакетом, по предзаказу когда угодно; 3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.
2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов. Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).
Колеги, доброго передноворічного дня! Авторизувався на світ.тв через бот по чорній моно. Але вона у мене супер модна по біну - КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:INFINITE, хоч і звичайна чорна. Цікаво, тепер потрібно 20К витрат ??? як її сприйме сама МПС при щомісячному розрахунку достатніх витрат ? В умовах акції - "суми щомісячного розрахунку". Цікаво, чи п2п туди теж ляжуть ? Не хочеться втратити акцію через місяць.
і ще момент - якщо є допки Хамона і одну із них підтгнути по акції, то МПС буде вираховувати суто по номеру картки витрати чи зі спільного рахунку для усіх Хамонів ? Один профіль світ.тв поки що працює на Хамоні з минулого року, тому питання про допки
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 31 гру, 2022 16:47, всього редагувалось 1 раз.
ricardo за логікою умов - так. Доступ до пакету Visa Premium надається щомісяця за умови виконання умов пропозиції (перевірка сум розрахунку карткою Visa відбувається автоматично). Якщо сума розрахунків менша, ніж встановлено умовами пропозиції, доступ до пакету Visa Premium буде автоматично припинено.
ricardo не обов'язково, в мене минулого року продовжився пакет на 1 рік, потім хамон здох(закрився по 80х20), відкрив новий хамон, сплатив 1 грн в кабінеті і зразу ж підв'язалася, так що, головне, що у вас продовжилося на рік, а потім в'яжи собі, яка в'яжиться.
прошу тих, хто підписався нещодавно на тариф, проглянути наявність прив"язаних банк.карток у профілі світ.тв У мене після придбання у двох профілях картки відсутні, хоча через бот усе спрацювало. Картки і банки - різні