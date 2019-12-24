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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576>

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Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:35

Re: Sense Bank

  mihasik написав:Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.

2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов.
Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:37

Всім дякую. То я поспішив і не через бота додав, а через сайт. Зараз успішно додав картку (Моно Біла) і підключив тариф через бота, тепер все ок. Пише тепер до 2023-01-30.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:08

Sweet.tv

А ще питання, продовжило в кабінеті до 30.01, зайшов назад в бота та видалив преміальну карту, що ще раз повторити процедуру чи можна забити, адже продовжило
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:13

  melkh написав:А ще питання, продовжило в кабінеті до 30.01, зайшов назад в бота та видалив преміальну карту, що ще раз повторити процедуру чи можна забити, адже продовжило

Хто зна. Я на сайті в кабінеті взагалі не бачу карти. Лише "дійсно до 29.01.23".
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:02

Колеги, доброго передноворічного дня!
Авторизувався на світ.тв через бот по чорній моно. Але вона у мене супер модна по біну - КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:INFINITE, хоч і звичайна чорна.
Цікаво, тепер потрібно 20К витрат ??? як її сприйме сама МПС при щомісячному розрахунку достатніх витрат ?
В умовах акції - "суми щомісячного розрахунку". Цікаво, чи п2п туди теж ляжуть ?
Не хочеться втратити акцію через місяць.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:45

і ще момент - якщо є допки Хамона і одну із них підтгнути по акції, то МПС буде вираховувати суто по номеру картки витрати чи зі спільного рахунку для усіх Хамонів ?
Один профіль світ.тв поки що працює на Хамоні з минулого року, тому питання про допки
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 31 гру, 2022 16:47, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:03

  Striker написав: То я поспішив і не через бота додав, а через сайт. Зараз успішно додав картку (Моно Біла) і підключив тариф через бота, тепер все ок. Пише тепер до 2023-01-30.

Так в кабінеті повинна ця картка бути прив'язана, чи не обов'язково?
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:46

ricardo за логікою умов - так.
Доступ до пакету Visa Premium надається щомісяця за умови виконання умов пропозиції (перевірка сум розрахунку карткою Visa відбувається автоматично). Якщо сума розрахунків менша, ніж встановлено умовами пропозиції, доступ до пакету Visa Premium буде автоматично припинено.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:58

ricardo не обов'язково, в мене минулого року продовжився пакет на 1 рік, потім хамон здох(закрився по 80х20), відкрив новий хамон, сплатив 1 грн в кабінеті і зразу ж підв'язалася, так що, головне, що у вас продовжилося на рік, а потім в'яжи собі, яка в'яжиться.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:04

прошу тих, хто підписався нещодавно на тариф, проглянути наявність прив"язаних банк.карток у профілі світ.тв
У мене після придбання у двох профілях картки відсутні, хоча через бот усе спрацювало. Картки і банки - різні
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stas_rst
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