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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:08
stas_rst так і повинно бути, не хвилюйся, система буде рахувати виконання умов, і як мені повідомили на ГЛ, якщо ти будеш виконувати місячні умови оплат по карті, то і щомісяця в тебе буде підписка free.
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