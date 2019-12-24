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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:08
stas_rst так і повинно бути, не хвилюйся, система буде рахувати виконання умов, і як мені повідомили на ГЛ, якщо ти будеш виконувати місячні умови оплат по карті, то і щомісяця в тебе буде підписка free.
Додано: Суб 31 гру, 2022 18:29
melkh дякую. уже добавив карти поповненням балансу по 1 гривні. Сподіваюсь, це ніяк не вплине на умови тарифу Преміум.
Карти у розділі з"явились.
Далі побачу
Додано: Суб 31 гру, 2022 18:29
Re: Sense Bank
У мене точно так, як ти і описав. Два профілі. Бот карток не прив'язав. Я теж.
Тепер лише питання: як часто буде перевірятися умова. Раз на місяць, чи якось інакше?
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