|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:08
stas_rst так і повинно бути, не хвилюйся, система буде рахувати виконання умов, і як мені повідомили на ГЛ, якщо ти будеш виконувати місячні умови оплат по карті, то і щомісяця в тебе буде підписка free.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 789
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 18:29
melkh дякую. уже добавив карти поповненням балансу по 1 гривні. Сподіваюсь, це ніяк не вплине на умови тарифу Преміум.
Карти у розділі з"явились.
Далі побачу
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 31 гру, 2022 18:29
stas_rst написав:
прошу тих, хто підписався нещодавно на тариф, проглянути наявність прив"язаних банк.карток у профілі світ.тв
У мене після придбання у двох профілях картки відсутні, хоча через бот усе спрацювало. Картки і банки - різні
У мене точно так, як ти і описав. Два профілі. Бот карток не прив'язав. Я теж.
Тепер лише питання: як часто буде перевірятися умова. Раз на місяць, чи якось інакше?
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 870
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 19:20
ricardo фішка в тому, що Віза (МПС) для продовження безоплатності має якось ідентифікувати картку, прив"язану до конкретного профілю і наданого тарифу ?!
А так - хзн
Тому й прив"язав поповненням двох профілів по 1 грн.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 січ, 2023 10:12
Підкажіть по картці Вигода p2p через додаток на інші банки с комісією? Бо в тарифах без, а при створенні переказу малює комісію.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3806
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:16
2XL написав:
по картці Вигода p2p через додаток на інші банки с комісією?
У момент відкриття продажу продукту було без комісії, наступного дня чи через день змінили й стало з комісією.
Аналогічно як для пакетних карток: через Sense товкати з комісією, через сторонні служби -- без комісії.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5096
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 513 раз.
- Подякували: 946 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:58
Був сьогодні приємно здивований. Покупка в буд.маркеті пройшла з кешбеком як Товари для дому.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:07
sergia написав:
Був сьогодні приємно здивований. Покупка в буд.маркеті пройшла з кешбеком як Товари для дому.
Епіцентр? Він завжди "товари для дому".
-
ustinovse
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 28.10.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:58
ustinovse написав: sergia написав:
Був сьогодні приємно здивований. Покупка в буд.маркеті пройшла з кешбеком як Товари для дому.
Епіцентр? Він завжди "товари для дому".
Олді
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2872
|1640922
|
|
|1019
|187296
|
|
|6
|2631
|
|