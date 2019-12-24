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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

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Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:08

stas_rst так і повинно бути, не хвилюйся, система буде рахувати виконання умов, і як мені повідомили на ГЛ, якщо ти будеш виконувати місячні умови оплат по карті, то і щомісяця в тебе буде підписка free.
melkh
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Повідомлень: 789
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Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:29

melkh дякую. уже добавив карти поповненням балансу по 1 гривні. Сподіваюсь, це ніяк не вплине на умови тарифу Преміум.
Карти у розділі з"явились.
Далі побачу
stas_rst
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Повідомлень: 2075
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:29

Re: Sense Bank

  stas_rst написав:прошу тих, хто підписався нещодавно на тариф, проглянути наявність прив"язаних банк.карток у профілі світ.тв
У мене після придбання у двох профілях картки відсутні, хоча через бот усе спрацювало. Картки і банки - різні

У мене точно так, як ти і описав. Два профілі. Бот карток не прив'язав. Я теж.

Тепер лише питання: як часто буде перевірятися умова. Раз на місяць, чи якось інакше?
ricardo
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Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 19:20

ricardo фішка в тому, що Віза (МПС) для продовження безоплатності має якось ідентифікувати картку, прив"язану до конкретного профілю і наданого тарифу ?!
А так - хзн
Тому й прив"язав поповненням двох профілів по 1 грн.
stas_rst
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Повідомлень: 2075
З нами з: 27.02.19
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Подякували: 422 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:12

Re: Sense Bank

Підкажіть по картці Вигода p2p через додаток на інші банки с комісією? Бо в тарифах без, а при створенні переказу малює комісію.
2XL
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Повідомлень: 3806
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:16

Re: Sense Bank

  2XL написав:по картці Вигода p2p через додаток на інші банки с комісією?
У момент відкриття продажу продукту було без комісії, наступного дня чи через день змінили й стало з комісією.
Аналогічно як для пакетних карток: через Sense товкати з комісією, через сторонні служби -- без комісії.
Howl
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Повідомлень: 5096
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:58

Був сьогодні приємно здивований. Покупка в буд.маркеті пройшла з кешбеком як Товари для дому.
sergia
 
Повідомлень: 515
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Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:07

  sergia написав:Був сьогодні приємно здивований. Покупка в буд.маркеті пройшла з кешбеком як Товари для дому.

Епіцентр? Він завжди "товари для дому".
ustinovse
 
Повідомлень: 32
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:58

  ustinovse написав:
  sergia написав:Був сьогодні приємно здивований. Покупка в буд.маркеті пройшла з кешбеком як Товари для дому.

Епіцентр? Він завжди "товари для дому".

Олді
sergia
 
Повідомлень: 515
З нами з: 14.12.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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