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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:08
stas_rst так і повинно бути, не хвилюйся, система буде рахувати виконання умов, і як мені повідомили на ГЛ, якщо ти будеш виконувати місячні умови оплат по карті, то і щомісяця в тебе буде підписка free.
Додано: Суб 31 гру, 2022 18:29
melkh дякую. уже добавив карти поповненням балансу по 1 гривні. Сподіваюсь, це ніяк не вплине на умови тарифу Преміум.
Карти у розділі з"явились.
Далі побачу
Додано: Суб 31 гру, 2022 18:29
Re: Sense Bank
У мене точно так, як ти і описав. Два профілі. Бот карток не прив'язав. Я теж.
Тепер лише питання: як часто буде перевірятися умова. Раз на місяць, чи якось інакше?
Додано: Суб 31 гру, 2022 19:20
ricardo фішка в тому, що Віза (МПС) для продовження безоплатності має якось ідентифікувати картку, прив"язану до конкретного профілю і наданого тарифу ?!
А так - хзн
Тому й прив"язав поповненням двох профілів по 1 грн.
Додано: Вів 03 січ, 2023 10:12
Re: Sense Bank
Підкажіть по картці Вигода p2p через додаток на інші банки с комісією? Бо в тарифах без, а при створенні переказу малює комісію.
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:16
Re: Sense Bank
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:58
Був сьогодні приємно здивований. Покупка в буд.маркеті пройшла з кешбеком як Товари для дому.
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:07
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:58
Додано: Сер 04 січ, 2023 15:29
Вітаю шановне товариство! Є потреба перерахувати власні кошти с Ящерки (Сameleon), нагадайте будь ласка, якщо тягнути наприклад Моно - комісу не буде?!?
PS: пам'ятаю що був коміс з карток Альфи якщо з карток якщо штовхати
через мобільний додаток «Sense Superapp» або систему Інтернет-Банкінгу «My Sense bank». Завжди використовував пакетки, а тут потрибно саме Сameleon.
Востаннє редагувалось Lost в Сер 04 січ, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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