|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 15:31
Vorlon написав: Striker написав:
Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?
Где отвязали, где привязали? Все операции только в телеграм-боте @VisaUkraineBot. Абонплаты больше нет. Она равна нулю.
с меня 1 грн регулярно списывает
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7765
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 16:08
mephala видно я виконую вимоги, користуюся регулярно, абонплата - 0 грн.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 16:12
Lost написав:
Вітаю шановне товариство! Є потреба перерахувати власні кошти с Ящерки (Сameleon), нагадайте будь ласка, якщо тягнути наприклад Моно - комісу не буде?!? PS:
пам'ятаю що був коміс з карток Альфи якщо з карток якщо штовхати
через мобільний додаток «Sense Superapp» або систему Інтернет-Банкінгу «My Sense bank». Завжди використовував пакетки, а тут потрибно саме Сameleon.
По хамелеону якщо штовхати з Sense SuperApp за свої кошти комси не буде (по пакеткам є). Через My Sense Bank (бувший МАБ) - комса 1%+5грн якщо "з карти на карту" і 4%(мін 20 грн) якщо на рахунок. Якщо тягнути з Моно, то хоч пакетка хоч хамелеон (за свої гроші) - комси не буде.
-
ustinovse
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 28.10.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2879
|1642607
|
|
|1019
|187454
|
|
|6
|2644
|
|