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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

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Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:31

  Vorlon написав:
  Striker написав:Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?

Где отвязали, где привязали? Все операции только в телеграм-боте @VisaUkraineBot. Абонплаты больше нет. Она равна нулю.


с меня 1 грн регулярно списывает
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:08

mephala видно я виконую вимоги, користуюся регулярно, абонплата - 0 грн.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:12

  Lost написав:Вітаю шановне товариство! Є потреба перерахувати власні кошти с Ящерки (Сameleon), нагадайте будь ласка, якщо тягнути наприклад Моно - комісу не буде?!?

PS: пам'ятаю що був коміс з карток Альфи якщо з карток якщо штовхати
через мобільний додаток «Sense Superapp» або систему Інтернет-Банкінгу «My Sense bank». Завжди використовував пакетки, а тут потрибно саме Сameleon.

По хамелеону якщо штовхати з Sense SuperApp за свої кошти комси не буде (по пакеткам є). Через My Sense Bank (бувший МАБ) - комса 1%+5грн якщо "з карти на карту" і 4%(мін 20 грн) якщо на рахунок. Якщо тягнути з Моно, то хоч пакетка хоч хамелеон (за свої гроші) - комси не буде.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:11

  mephala написав:с меня 1 грн регулярно списывает

Это для старых годовых подписок, которые на сайте Sweet.Tv оформлялись. Я так понимаю. Для новых 0 грн., которые через бота...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 00:19

Re: Sense Bank

Вітаю.
Я вірно розумію, що зараз грейс став умовно на хамелеоні 30 днів?
І якщо РД 15, то все, що витратила 30-31.12, потрібно гасити до 15.01, щоб не потрапити на 100?
helgas
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 05:15

Re: Sense Bank

helgas, так.
Якщо з 17:00 в РД буде заборгованість по рахунку від 20 ₴, то банк зніме 100 ₴ за РКО.
Howl
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