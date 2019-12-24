Vorlon написав:
Где отвязали, где привязали? Все операции только в телеграм-боте @VisaUkraineBot. Абонплаты больше нет. Она равна нулю.
с меня 1 грн регулярно списывает
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Додано: Сер 04 січ, 2023 15:31
с меня 1 грн регулярно списывает
Додано: Сер 04 січ, 2023 16:08
mephala видно я виконую вимоги, користуюся регулярно, абонплата - 0 грн.
Додано: Сер 04 січ, 2023 16:12
По хамелеону якщо штовхати з Sense SuperApp за свої кошти комси не буде (по пакеткам є). Через My Sense Bank (бувший МАБ) - комса 1%+5грн якщо "з карти на карту" і 4%(мін 20 грн) якщо на рахунок. Якщо тягнути з Моно, то хоч пакетка хоч хамелеон (за свої гроші) - комси не буде.
Додано: Сер 04 січ, 2023 23:11
Додано: Чет 05 січ, 2023 00:19
Re: Sense Bank
Вітаю.
Я вірно розумію, що зараз грейс став умовно на хамелеоні 30 днів?
І якщо РД 15, то все, що витратила 30-31.12, потрібно гасити до 15.01, щоб не потрапити на 100?
Додано: Чет 05 січ, 2023 05:15
Re: Sense Bank
helgas, так.
Якщо з 17:00 в РД буде заборгованість по рахунку від 20 ₴, то банк зніме 100 ₴ за РКО.
Додано: Чет 05 січ, 2023 11:48
Пообщался по этому поводу недавно со своей ПМ. Подтвердила, что если депозитные деньги, то с карты обнал бесплатно и эти обналы в обход обычных двух бесплатных снятий. Тут сомнений не вызывало, больше интересовало, как они эти деньги различают. Сказала, что автоматической процедуры нет: менеджер сам смотрит приходы и расходы и сам решает какого типа выдачу оформлять.
Почему-то при обнале с текущего счёта комис всегда. Тут менеджер бесплатный оформить не может. Дело тёмное почему так заведено. Нужно перебрасывать или на карту или на ощадник и ждать 14 дней (но их один фиг ждать для заказа).
Додано: Чет 05 січ, 2023 12:31
Re: Sense Bank
В якому сенсi не зрозумiло чому так заведено? Бо так передбачено тарифами рахунку. А якщо копнути глибше, то стане зрозумiло, що цей "загороджувальний" тариф був кiлька рокiв тому назад введений Аллою як протидiя значному безкоштовному зняттю готiвки з поточних рахункiв, який практикувало певне коло "пiдсвинкiв". Як наслiдок усi клiєнти отримали ось таке ось казнащо...
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