Додано: Чет 05 січ, 2023 14:03

Наскiльки я пам'ятаю там було так - спочатку достатньо довго можна було без проблем знiмати готівку з поточних в значних сумах чим народ і користувався. Причому подейкували що обнал таки був ну дууууже в великих обсягах. Пакетки не використовували для обналу бо по перше там були не великі ліміти, а по друге пакетка насправді не безкоштовна. Там є вимоги при виконанні яких банк заробляє (а при невиконанні отримує абонку і знов таки заробляє). Потім був такий період що Алла різко збільшила вимоги по безкоштовності пакеток (наявність певної суми на рахунках плюс більша кількість покупок) і одночасно ввела платніть по зняттю з поточних рахунків у разі якщо кошти не відлежувались там 14 днів. Так переказати на пакетку і зняти безкоштовно з неї було можна, але тут вже були достатньо жорсткі ліміти на відміну до того що творилося по поточним рахунках до цього. Крім того після "покращення" умов безкоштовності пакеток значна клієнтів стала переходити на дешевші пакети (наприклад умову для безкоштовності пакету платінум Блек в наявності залишків по рахункам 250к+ що перевищила тоді фонд багато хто виконувати не захотів як і покупку здається 25 морквинок, а тому багато хто перейшов на ультру де по перше було менше безкоштовних пакетних карт 2 а не 3 і менший ліміт безкоштовного зняття в банкоматах). Як наслідок знімати готівку стали набагато менше - а я так розумію що саме це було основною метою нововведень по поточним. А те що зробили саме такий тариф - що кошти депозиту що надійшли на поточний рахунок мали б відлежувались 14 днів теж було зроблено навмисно. Я чудово пам'ятаю що я мав закрити при переході з блека на ультру картку в євро при наявності вкладів в євро та доларах. Тому коли мій вклад у євро закінчився я чекав ще 14 днів поки кошти лежали на поточному щоб потім їх безкоштовно зняти. Так, пізніше відбулося багато послаблень з самих різних напрямів. Але логіка того що маємо по поточним рахункам має корені саме з тих часів. Просто поточні рахунки стали мало кому потрібні і на них в банку мало хто звертає увагу зосередившись на цифровізації, хамелеонах та ін.