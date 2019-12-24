Vorlon написав:
Где отвязали, где привязали? Все операции только в телеграм-боте @VisaUkraineBot. Абонплаты больше нет. Она равна нулю.
с меня 1 грн регулярно списывает
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 15:31
с меня 1 грн регулярно списывает
Додано: Сер 04 січ, 2023 16:08
mephala видно я виконую вимоги, користуюся регулярно, абонплата - 0 грн.
Додано: Сер 04 січ, 2023 16:12
По хамелеону якщо штовхати з Sense SuperApp за свої кошти комси не буде (по пакеткам є). Через My Sense Bank (бувший МАБ) - комса 1%+5грн якщо "з карти на карту" і 4%(мін 20 грн) якщо на рахунок. Якщо тягнути з Моно, то хоч пакетка хоч хамелеон (за свої гроші) - комси не буде.
Додано: Сер 04 січ, 2023 23:11
Додано: Чет 05 січ, 2023 00:19
Re: Sense Bank
Вітаю.
Я вірно розумію, що зараз грейс став умовно на хамелеоні 30 днів?
І якщо РД 15, то все, що витратила 30-31.12, потрібно гасити до 15.01, щоб не потрапити на 100?
Додано: Чет 05 січ, 2023 05:15
Re: Sense Bank
helgas, так.
Якщо з 17:00 в РД буде заборгованість по рахунку від 20 ₴, то банк зніме 100 ₴ за РКО.
Додано: Чет 05 січ, 2023 11:48
Пообщался по этому поводу недавно со своей ПМ. Подтвердила, что если депозитные деньги, то с карты обнал бесплатно и эти обналы в обход обычных двух бесплатных снятий. Тут сомнений не вызывало, больше интересовало, как они эти деньги различают. Сказала, что автоматической процедуры нет: менеджер сам смотрит приходы и расходы и сам решает какого типа выдачу оформлять.
Почему-то при обнале с текущего счёта комис всегда. Тут менеджер бесплатный оформить не может. Дело тёмное почему так заведено. Нужно перебрасывать или на карту или на ощадник и ждать 14 дней (но их один фиг ждать для заказа).
Додано: Чет 05 січ, 2023 12:31
Re: Sense Bank
В якому сенсi не зрозумiло чому так заведено? Бо так передбачено тарифами рахунку. А якщо копнути глибше, то стане зрозумiло, що цей "загороджувальний" тариф був кiлька рокiв тому назад введений Аллою як протидiя значному безкоштовному зняттю готiвки з поточних рахункiв, який практикувало певне коло "пiдсвинкiв". Як наслiдок усi клiєнти отримали ось таке ось казнащо...
Додано: Чет 05 січ, 2023 12:44
Согласен, бутерброд падает маслом вниз потому, что такой закон природы Но тарифы принимали всё таки люди и не ясно от чего они защищались, когда любой может оформить по сути бесплатную пакетку, перебросить на неё и снять депо в любое количество раз вне лимитов пакетки. В чём логика за снятие депо (речь только про депо!) с других счетов брать комис? Из вредности заставлять подсвинка делать пару тычков в приложении для перевода на карту? Или просто такая мелкая засада, чтобы не знающий клиент комис заплатил? Так подсвинки знающие, поэтому "значному безкоштовному зняттю готiвки" никуда не денется.
Додано: Чет 05 січ, 2023 14:03
Наскiльки я пам'ятаю там було так - спочатку достатньо довго можна було без проблем знiмати готівку з поточних в значних сумах чим народ і користувався. Причому подейкували що обнал таки був ну дууууже в великих обсягах. Пакетки не використовували для обналу бо по перше там були не великі ліміти, а по друге пакетка насправді не безкоштовна. Там є вимоги при виконанні яких банк заробляє (а при невиконанні отримує абонку і знов таки заробляє). Потім був такий період що Алла різко збільшила вимоги по безкоштовності пакеток (наявність певної суми на рахунках плюс більша кількість покупок) і одночасно ввела платніть по зняттю з поточних рахунків у разі якщо кошти не відлежувались там 14 днів. Так переказати на пакетку і зняти безкоштовно з неї було можна, але тут вже були достатньо жорсткі ліміти на відміну до того що творилося по поточним рахунках до цього. Крім того після "покращення" умов безкоштовності пакеток значна клієнтів стала переходити на дешевші пакети (наприклад умову для безкоштовності пакету платінум Блек в наявності залишків по рахункам 250к+ що перевищила тоді фонд багато хто виконувати не захотів як і покупку здається 25 морквинок, а тому багато хто перейшов на ультру де по перше було менше безкоштовних пакетних карт 2 а не 3 і менший ліміт безкоштовного зняття в банкоматах). Як наслідок знімати готівку стали набагато менше - а я так розумію що саме це було основною метою нововведень по поточним. А те що зробили саме такий тариф - що кошти депозиту що надійшли на поточний рахунок мали б відлежувались 14 днів теж було зроблено навмисно. Я чудово пам'ятаю що я мав закрити при переході з блека на ультру картку в євро при наявності вкладів в євро та доларах. Тому коли мій вклад у євро закінчився я чекав ще 14 днів поки кошти лежали на поточному щоб потім їх безкоштовно зняти. Так, пізніше відбулося багато послаблень з самих різних напрямів. Але логіка того що маємо по поточним рахункам має корені саме з тих часів. Просто поточні рахунки стали мало кому потрібні і на них в банку мало хто звертає увагу зосередившись на цифровізації, хамелеонах та ін.
|