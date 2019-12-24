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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

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Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:31

  Vorlon написав:
  Striker написав:Не впевнений, що правильно роблю. Я раніше відв'язав хамон, зараз зробив оплату 1 грн і підв'язав Моно Білу Візу. Так і пише, що абонплата 1 грн і тариф активний до 1 січня 23-го. Оборот р2р переказів на карті за 30к точно, чи враховуються тільки оплати для обороту?

Где отвязали, где привязали? Все операции только в телеграм-боте @VisaUkraineBot. Абонплаты больше нет. Она равна нулю.


с меня 1 грн регулярно списывает
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:08

mephala видно я виконую вимоги, користуюся регулярно, абонплата - 0 грн.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:12

  Lost написав:Вітаю шановне товариство! Є потреба перерахувати власні кошти с Ящерки (Сameleon), нагадайте будь ласка, якщо тягнути наприклад Моно - комісу не буде?!?

PS: пам'ятаю що був коміс з карток Альфи якщо з карток якщо штовхати
через мобільний додаток «Sense Superapp» або систему Інтернет-Банкінгу «My Sense bank». Завжди використовував пакетки, а тут потрибно саме Сameleon.

По хамелеону якщо штовхати з Sense SuperApp за свої кошти комси не буде (по пакеткам є). Через My Sense Bank (бувший МАБ) - комса 1%+5грн якщо "з карти на карту" і 4%(мін 20 грн) якщо на рахунок. Якщо тягнути з Моно, то хоч пакетка хоч хамелеон (за свої гроші) - комси не буде.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:11

  mephala написав:с меня 1 грн регулярно списывает

Это для старых годовых подписок, которые на сайте Sweet.Tv оформлялись. Я так понимаю. Для новых 0 грн., которые через бота...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 00:19

Re: Sense Bank

Вітаю.
Я вірно розумію, що зараз грейс став умовно на хамелеоні 30 днів?
І якщо РД 15, то все, що витратила 30-31.12, потрібно гасити до 15.01, щоб не потрапити на 100?
helgas
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 05:15

Re: Sense Bank

helgas, так.
Якщо з 17:00 в РД буде заборгованість по рахунку від 20 ₴, то банк зніме 100 ₴ за РКО.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:48

  Howl написав:
  mihasik написав:Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.

2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов.
Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).

Пообщался по этому поводу недавно со своей ПМ. Подтвердила, что если депозитные деньги, то с карты обнал бесплатно и эти обналы в обход обычных двух бесплатных снятий. Тут сомнений не вызывало, больше интересовало, как они эти деньги различают. Сказала, что автоматической процедуры нет: менеджер сам смотрит приходы и расходы и сам решает какого типа выдачу оформлять.
Почему-то при обнале с текущего счёта комис всегда. Тут менеджер бесплатный оформить не может. Дело тёмное почему так заведено. Нужно перебрасывать или на карту или на ощадник и ждать 14 дней (но их один фиг ждать для заказа).
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:31

Re: Sense Bank

  moveton написав:Почему-то при обнале с текущего счёта комис всегда. Тут менеджер бесплатный оформить не может. Дело тёмное почему так заведено.
В якому сенсi не зрозумiло чому так заведено? Бо так передбачено тарифами рахунку. А якщо копнути глибше, то стане зрозумiло, що цей "загороджувальний" тариф був кiлька рокiв тому назад введений Аллою як протидiя значному безкоштовному зняттю готiвки з поточних рахункiв, який практикувало певне коло "пiдсвинкiв". Як наслiдок усi клiєнти отримали ось таке ось казнащо...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:44

  Alien написав:В якому сенсi не зрозумiло чому так заведено? Бо так передбачено тарифами рахунку. А якщо копнути глибше, то стане зрозумiло, що цей "загороджувальний" тариф був кiлька рокiв тому назад введений Аллою як протидiя значному безкоштовному зняттю готiвки з поточних рахункiв, який практикувало певне коло "пiдсвинкiв". Як наслiдок усi клiєнти отримали ось таке ось казнащо...

Согласен, бутерброд падает маслом вниз потому, что такой закон природы :) Но тарифы принимали всё таки люди и не ясно от чего они защищались, когда любой может оформить по сути бесплатную пакетку, перебросить на неё и снять депо в любое количество раз вне лимитов пакетки. В чём логика за снятие депо (речь только про депо!) с других счетов брать комис? Из вредности заставлять подсвинка делать пару тычков в приложении для перевода на карту? Или просто такая мелкая засада, чтобы не знающий клиент комис заплатил? Так подсвинки знающие, поэтому "значному безкоштовному зняттю готiвки" никуда не денется.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:03

Наскiльки я пам'ятаю там було так - спочатку достатньо довго можна було без проблем знiмати готівку з поточних в значних сумах чим народ і користувався. Причому подейкували що обнал таки був ну дууууже в великих обсягах. Пакетки не використовували для обналу бо по перше там були не великі ліміти, а по друге пакетка насправді не безкоштовна. Там є вимоги при виконанні яких банк заробляє (а при невиконанні отримує абонку і знов таки заробляє). Потім був такий період що Алла різко збільшила вимоги по безкоштовності пакеток (наявність певної суми на рахунках плюс більша кількість покупок) і одночасно ввела платніть по зняттю з поточних рахунків у разі якщо кошти не відлежувались там 14 днів. Так переказати на пакетку і зняти безкоштовно з неї було можна, але тут вже були достатньо жорсткі ліміти на відміну до того що творилося по поточним рахунках до цього. Крім того після "покращення" умов безкоштовності пакеток значна клієнтів стала переходити на дешевші пакети (наприклад умову для безкоштовності пакету платінум Блек в наявності залишків по рахункам 250к+ що перевищила тоді фонд багато хто виконувати не захотів як і покупку здається 25 морквинок, а тому багато хто перейшов на ультру де по перше було менше безкоштовних пакетних карт 2 а не 3 і менший ліміт безкоштовного зняття в банкоматах). Як наслідок знімати готівку стали набагато менше - а я так розумію що саме це було основною метою нововведень по поточним. А те що зробили саме такий тариф - що кошти депозиту що надійшли на поточний рахунок мали б відлежувались 14 днів теж було зроблено навмисно. Я чудово пам'ятаю що я мав закрити при переході з блека на ультру картку в євро при наявності вкладів в євро та доларах. Тому коли мій вклад у євро закінчився я чекав ще 14 днів поки кошти лежали на поточному щоб потім їх безкоштовно зняти. Так, пізніше відбулося багато послаблень з самих різних напрямів. Але логіка того що маємо по поточним рахункам має корені саме з тих часів. Просто поточні рахунки стали мало кому потрібні і на них в банку мало хто звертає увагу зосередившись на цифровізації, хамелеонах та ін.
Alien
 
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