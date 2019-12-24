|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 22:33
moveton написав: Howl написав: mihasik написав:
Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.
2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов.
Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).
... Нужно перебрасывать или на карту или на ощадник и ждать 14 дней (но их один фиг ждать для заказа).
Ну так помимо 14дн на ощаднике, добавляется еще +10дней для заказа валюты
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1243
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 січ, 2023 22:37
mihasik написав:
Ну так помимо 14дн на ощаднике, добавляется еще +10дней для заказа валюты
Навіщо? З моменту як кошти знаходяться на рахунку ви їх вже можете замовляти. Чи ви збираєтесь чекати 14 днів і лише після цього робити замовлення. Це хіба логічно?
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1106
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 23:44
mihasik написав: Alien написав:
Навіщо? З моменту як кошти знаходяться на рахунку ви їх вже можете замовляти. Чи ви збираєтесь чекати 14 днів і лише після цього робити замовлення. Це хіба логічно?
Звісно ні, але у мене немає пакетних карт.
И какая связь отсутствия пакетной карты и ожидания дополнительных двух недель? От этого возникает желание поступать не логично?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2683
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2885
|1643977
|
|
|1019
|187543
|
|
|6
|2647
|
|