mihasik написав:Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо: 1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы. 2. с пакетом, по предзаказу когда угодно; 3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.
2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов. Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).
... Нужно перебрасывать или на карту или на ощадник и ждать 14 дней (но их один фиг ждать для заказа).
Ну так помимо 14дн на ощаднике, добавляется еще +10дней для заказа валюты