mihasik написав:Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо: 1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы. 2. с пакетом, по предзаказу когда угодно; 3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.
2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов. Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).
... Нужно перебрасывать или на карту или на ощадник и ждать 14 дней (но их один фиг ждать для заказа).
Ну так помимо 14дн на ощаднике, добавляется еще +10дней для заказа валюты
qreaton написав:Новый бренд, и сразу штраф))). Хороший пример, что диджитал и онлайн и всякие приложения, не могут выполнить нормативные требования регулятора. Для их ыпоонкния нужны люди, отделения, и фронт офис https://финбаланс.ком.юа/news/finmonitorinh-nbu-oshtrafuvav-sens-bank_alfa-bank-na-477-mln-hrn
greenozon написав:нехіло так штрафанули Сенсо-Альфу..
А бажаючі порулити знаходять свої сенси:
Андрій Пишний спочатку подумував призначити головою ще Альфа-Банку традиційно когось з Ощадбанку. "Хотіли з Ощадбанку взяти когось. Але потім подумали, що це вже смішно буде. Розглядають різні варіанти. Влад Кравець – один з них. А взагалі охочих – черги"... три ключові посади в Нацбанку – голови Офісу правління, директора юридичного департаменту та директора департаменту безпеки – обійняли три вихідці з Ощадбанку. Вихідцями з Ощадбанку є також новий заступник голови НБУ Дмитро Олійник та наново призначений член Ради НБУ Анатолій Барсуков. На посаду директора департаменту комунікацій Пишний також взяв колишню співробітницю з Ощадбанку. Крім того, Пишний репресує "команду Шевченка" в Нацбанку та прибирає звідти людей Маркарової. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -istochnik