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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:33

  moveton написав:
  Howl написав:
  mihasik написав:Правильно я понимаю, чтоб снять валюту по окончании депо:
1. не имея пакета, с текущего с %., с ощадного через 14 дней без комсы.
2. с пакетом, по предзаказу когда угодно;
3. Имея пакет и ощадник, всё равно 14дней должно отлежаться, или можно пару дней подержать на ощадном, а потом вывести через пакет?
1 Правильно.

2 Да. Можно снимать стандартно 2 раза в месяц со счёта бесплатно или через менеджера депозитные средства бесплатно в обход этих бесплатных лимитов.
Если есть ПМ, то у него можно уточнить возможность снятия без предзаказа (зависит от отделения, насколько они подкреплены валютой).

... Нужно перебрасывать или на карту или на ощадник и ждать 14 дней (но их один фиг ждать для заказа).

Ну так помимо 14дн на ощаднике, добавляется еще +10дней для заказа валюты :wink:
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:37

  mihasik написав:Ну так помимо 14дн на ощаднике, добавляется еще +10дней для заказа валюты :wink:

Навіщо? З моменту як кошти знаходяться на рахунку ви їх вже можете замовляти. Чи ви збираєтесь чекати 14 днів і лише після цього робити замовлення. Це хіба логічно?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:41

  Alien написав:
  mihasik написав:Ну так помимо 14дн на ощаднике, добавляется еще +10дней для заказа валюты :wink:

Навіщо? З моменту як кошти знаходяться на рахунку ви їх вже можете замовляти. Чи ви збираєтесь чекати 14 днів і лише після цього робити замовлення. Це хіба логічно?

Звісно ні, але у мене немає пакетних карт.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:44

  mihasik написав:
  Alien написав:Навіщо? З моменту як кошти знаходяться на рахунку ви їх вже можете замовляти. Чи ви збираєтесь чекати 14 днів і лише після цього робити замовлення. Це хіба логічно?

Звісно ні, але у мене немає пакетних карт.

И какая связь отсутствия пакетной карты и ожидания дополнительных двух недель? От этого возникает желание поступать не логично? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:18

Re: Sense Bank

Новый бренд, и сразу штраф))). Хороший пример, что диджитал и онлайн и всякие приложения, не могут выполнить нормативные требования регулятора. Для их ыпоонкния нужны люди, отделения, и фронт офис https://финбаланс.ком.юа/news/finmonit ... 77-mln-hrn
qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:15

  moveton написав:
  mihasik написав:
  Alien написав:Навіщо? З моменту як кошти знаходяться на рахунку ви їх вже можете замовляти. Чи ви збираєтесь чекати 14 днів і лише після цього робити замовлення. Це хіба логічно?

Звісно ні, але у мене немає пакетних карт.

И какая связь отсутствия пакетной карты и ожидания дополнительных двух недель? От этого возникает желание поступать не логично? :roll:

Да, втыканул, согласен)))
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:53

Re: Sense Bank

Стягнути з чужої карти на пакет через My Sense вже не можна? Постійно видає помилку сервера.
helgas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:29

  qreaton написав:Новый бренд, и сразу штраф))). Хороший пример, что диджитал и онлайн и всякие приложения, не могут выполнить нормативные требования регулятора. Для их ыпоонкния нужны люди, отделения, и фронт офис https://финбаланс.ком.юа/news/finmonitorinh-nbu-oshtrafuvav-sens-bank_alfa-bank-na-477-mln-hrn



ваше посилання неробоче, мабуть мова про це -

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

нехіло так штрафанули Сенсо-Альфу..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:48

Re: Sense Bank

  greenozon написав:нехіло так штрафанули Сенсо-Альфу..

А бажаючі порулити знаходять свої сенси:
Андрій Пишний спочатку подумував призначити головою ще Альфа-Банку традиційно когось з Ощадбанку.
"Хотіли з Ощадбанку взяти когось. Але потім подумали, що це вже смішно буде. Розглядають різні варіанти. Влад Кравець – один з них. А взагалі охочих – черги"...
три ключові посади в Нацбанку – голови Офісу правління, директора юридичного департаменту та директора департаменту безпеки – обійняли три вихідці з Ощадбанку. Вихідцями з Ощадбанку є також новий заступник голови НБУ Дмитро Олійник та наново призначений член Ради НБУ Анатолій Барсуков. На посаду директора департаменту комунікацій Пишний також взяв колишню співробітницю з Ощадбанку.
Крім того, Пишний репресує "команду Шевченка" в Нацбанку та прибирає звідти людей Маркарової. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -istochnik

Все буде ощАдбанк?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:00

Re: Sense Bank

На фоне убыточности еще прилетел штрафик, шо там буде? Так не далеко до временной администрации...

Таки тренд у банка нехороший, еще и распугивает клиентов изменениями в тарифах...
vpchelko
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