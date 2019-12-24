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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 576577578579

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 55
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:27

  Ой+ написав:
  greenozon написав:нехіло так штрафанули Сенсо-Альфу..

А бажаючі порулити знаходять свої сенси:
Андрій Пишний спочатку подумував призначити головою ще Альфа-Банку традиційно когось з Ощадбанку.
"Хотіли з Ощадбанку взяти когось. Але потім подумали, що це вже смішно буде. Розглядають різні варіанти. Влад Кравець – один з них. А взагалі охочих – черги"...
три ключові посади в Нацбанку – голови Офісу правління, директора юридичного департаменту та директора департаменту безпеки – обійняли три вихідці з Ощадбанку. Вихідцями з Ощадбанку є також новий заступник голови НБУ Дмитро Олійник та наново призначений член Ради НБУ Анатолій Барсуков. На посаду директора департаменту комунікацій Пишний також взяв колишню співробітницю з Ощадбанку.
Крім того, Пишний репресує "команду Шевченка" в Нацбанку та прибирає звідти людей Маркарової. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -istochnik

Все буде ощАдбанк?

Напоминает какие-то кланы или картели. Где один член банды пробивается немного выше, и тянет "своих", расталкивая "чужих". Вопрос компетентности - на последнем месте
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:41

Re: Sense Bank

greenozon написав:
  qreaton написав:Новый бренд, и сразу штраф))). Хороший пример, что диджитал и онлайн и всякие приложения, не могут выполнить нормативные требования регулятора. Для их ыпоонкния нужны люди, отделения, и фронт офис https://финбаланс.ком.юа/news/finmonitorinh-nbu-oshtrafuvav-sens-bank_alfa-bank-na-477-mln-hrn



ваше посилання неробоче, мабуть мова про це -

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

нехіло так штрафанули Сенсо-Альфу..
Да, конечно. Извиняюсь за нерабрчую ссылку. Штраф конечно стрессовый. Все таки ранее обычно регулятор давал письменные предупреждения, а штраф лишь при повторном нарушении, значит где то это предупреждение мы пропустили((прийдется принять тот факт, что в случае если банк не разберёт эту ситуацию детально, в следующий раз, такая ситуация открывает регулятору законное право отзывать лицензию. Да и сумма этого штрафа демонстрирует мягко говоря максимальную эскалацию. Видимо суммы рискованных трансакций слишком впечатлили чиновников НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:55

  greenozon написав:
  qreaton написав:Новый бренд, и сразу штраф))). Хороший пример, что диджитал и онлайн и всякие приложения, не могут выполнить нормативные требования регулятора. Для их ыпоонкния нужны люди, отделения, и фронт офис https://финбаланс.ком.юа/news/finmonitorinh-nbu-oshtrafuvav-sens-bank_alfa-bank-na-477-mln-hrn



ваше посилання неробоче, мабуть мова про це -

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

нехіло так штрафанули Сенсо-Альфу..


Это очень плохо, учитывая формулировки, за что оштрафовали. Теперь любой р2р перевод на карту может стать предметом пристального рассмотрения под лупой. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:23

Думаю штраф оспорят в суде .
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