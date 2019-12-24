greenozon написав:нехіло так штрафанули Сенсо-Альфу..
А бажаючі порулити знаходять свої сенси:
Андрій Пишний спочатку подумував призначити головою ще Альфа-Банку традиційно когось з Ощадбанку. "Хотіли з Ощадбанку взяти когось. Але потім подумали, що це вже смішно буде. Розглядають різні варіанти. Влад Кравець – один з них. А взагалі охочих – черги"... три ключові посади в Нацбанку – голови Офісу правління, директора юридичного департаменту та директора департаменту безпеки – обійняли три вихідці з Ощадбанку. Вихідцями з Ощадбанку є також новий заступник голови НБУ Дмитро Олійник та наново призначений член Ради НБУ Анатолій Барсуков. На посаду директора департаменту комунікацій Пишний також взяв колишню співробітницю з Ощадбанку. Крім того, Пишний репресує "команду Шевченка" в Нацбанку та прибирає звідти людей Маркарової. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -istochnik
Все буде ощАдбанк?
Напоминает какие-то кланы или картели. Где один член банды пробивается немного выше, и тянет "своих", расталкивая "чужих". Вопрос компетентности - на последнем месте
qreaton написав:Новый бренд, и сразу штраф))). Хороший пример, что диджитал и онлайн и всякие приложения, не могут выполнить нормативные требования регулятора. Для их ыпоонкния нужны люди, отделения, и фронт офис https://финбаланс.ком.юа/news/finmonitorinh-nbu-oshtrafuvav-sens-bank_alfa-bank-na-477-mln-hrn
Да, конечно. Извиняюсь за нерабрчую ссылку. Штраф конечно стрессовый. Все таки ранее обычно регулятор давал письменные предупреждения, а штраф лишь при повторном нарушении, значит где то это предупреждение мы пропустили((прийдется принять тот факт, что в случае если банк не разберёт эту ситуацию детально, в следующий раз, такая ситуация открывает регулятору законное право отзывать лицензию. Да и сумма этого штрафа демонстрирует мягко говоря максимальную эскалацию. Видимо суммы рискованных трансакций слишком впечатлили чиновников НБУ.
qreaton написав:Новый бренд, и сразу штраф))). Хороший пример, что диджитал и онлайн и всякие приложения, не могут выполнить нормативные требования регулятора. Для их ыпоонкния нужны люди, отделения, и фронт офис https://финбаланс.ком.юа/news/finmonitorinh-nbu-oshtrafuvav-sens-bank_alfa-bank-na-477-mln-hrn