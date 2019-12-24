Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:59

Добрый день. Представитель банка, поясните ситуацию - 4.01.23 делали платеж около 2 тыс. грн через мобильное приложение по реквизитам на ФОП, при нажатии "оплатить" выдавало "Щось пішло не так", потом взяло и списало деньги все таки, то есть типа прошло... Деньги до сегодня так и не поступили никуда, а квитанция до сих пор не проведенная (не видно кто получатель). Реквизиты 100% правильные, поддержка написала что был сбой и деньги где-то зависли в банке (???) и уже не дойдут получателю. Что это за дичь и почему деньги не вернулись автоматом если это сбой? Как долго ждать возврата?? Поддержка даже этого ответить не смогла, просто "ждите" пока специалист другой подключиться в течении 3х (!!!) дней. У Вас все ок с платежеспособностью? Какие 3 дня если уже 3й день деньги зависли где-то а за услугу я должен был перевести деньги до завтра максимум. Мне нужно идти одалживать где-то что бы еще раз оплачивать ?