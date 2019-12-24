RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:30

  greenozon написав:це авто-закриття через 6 місяців стосується
1) кредиток
2) дебеток
3) 1+2?

в умові вказано - "відсутня заборгованість за кредитною лінією."
як це корелює із пакетними дебетками?

запитань поки більше чим відповідей, особливо як це коригується з терміном дії який вказується на картці та чи можливо на наступний день відкрити просто нову картку :D . Але з того що біль-менш зрозуміло: закривать автоматично будуть картки на яких одномоменто не було руху коштів 6 місяців і лежать менше 100гр за умови що немає заборгованості.
Востаннє редагувалось sergia в Суб 07 січ, 2023 11:38, всього редагувалось 1 раз.
sergia
 
Повідомлень: 526
З нами з: 14.12.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:32

  lloydbanksua написав:
  sergia написав:
  Бекас написав:sergia
А якщо картка до депозиту, на неї лише відсотки капають раз на місяць, більше жодних рухів --- не закриють?

ніби неповинні, т.я. є рух коштів по картці.

В основном, банки не считают выплату %% за движение по счёту.

а куди ж тоді % будуть приходити, автоматично ввімкнуть капіталізацію? Алеж це пряме порушення умов вкладу
sergia
 
Повідомлень: 526
З нами з: 14.12.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:05

Re: Sense Bank

ВIВ написав:Думаю штраф оспорят в суде .
С таким бэкграундом? В такое время? Неужели судебная тяжба с Аккордом не показывает наглядно, что юридическая позиция банка сильно ослабла. Решение о массовом закрытие счетов, тоже последствия постанов и штрафа ФМ. Банк хочет избавится от млн. счетов, открытых с нарушениями. А значит протеста по штрафам не будет. Вот и вся история.
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:40

  sergia написав:
  Бекас написав:А якщо картка до депозиту, на неї лише відсотки капають раз на місяць, більше жодних рухів --- не закриють?

а куди ж тоді % будуть приходити, автоматично ввімкнуть капіталізацію? Алеж це пряме порушення умов вкладу

не переймайтесь - нiчого з карткою до якого прив'язано депо Алла/Сенс зробити не зможе навiть якщо депо на 5 рокiв i виплата передбачена у кiнцi термiну. Моїй знайомiй якраз у минулому роцi Алла присилала попередження що її картка у долярах буде в поточному мiсяцi закрита - втiм за наявного депо Алла закрити картку так i не змогла оскiльки їй не дозволило це зробити ПЗ, яке налаштоване саме таким чином. Мене тодi i мiй персмен запевнив, що нiчого не буде - ПЗ не дасть. Так воно i сталося. Тому якщо картковий рахунок прив'язаний до дiючого депо - нiчого з карткою не станеться.
Alien
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 577578579580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 288, 289, 290
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2891 1645154
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 січ, 2023 10:57
greenozon
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1019 187562
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 20:09
mihasik
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2650
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (791)
07.01.2023 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.