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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 11:30
greenozon написав:
це авто-закриття через 6 місяців стосується
1) кредиток
2) дебеток
3) 1+2?
в умові вказано - "відсутня заборгованість за кредитною лінією."
як це корелює із пакетними дебетками?
запитань поки більше чим відповідей, особливо як це коригується з терміном дії який вказується на картці та чи можливо на наступний день відкрити просто нову картку
. Але з того що біль-менш зрозуміло: закривать автоматично будуть картки на яких одномоменто не було руху коштів 6 місяців і лежать менше 100гр за умови що немає заборгованості.
Востаннє редагувалось sergia
в Суб 07 січ, 2023 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:32
lloydbanksua написав: sergia написав: Бекас написав:sergia
А якщо картка до депозиту, на неї лише відсотки капають раз на місяць, більше жодних рухів --- не закриють?
ніби неповинні, т.я. є рух коштів по картці.
В основном, банки не считают выплату %% за движение по счёту.
а куди ж тоді % будуть приходити, автоматично ввімкнуть капіталізацію? Алеж це пряме порушення умов вкладу
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:05
ВIВ написав:Думаю штраф оспорят в суде .
С таким бэкграундом? В такое время? Неужели судебная тяжба с Аккордом не показывает наглядно, что юридическая позиция банка сильно ослабла. Решение о массовом закрытие счетов, тоже последствия постанов и штрафа ФМ. Банк хочет избавится от млн. счетов, открытых с нарушениями. А значит протеста по штрафам не будет. Вот и вся история.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:40
sergia написав: Бекас написав:
А якщо картка до депозиту, на неї лише відсотки капають раз на місяць, більше жодних рухів --- не закриють?
а куди ж тоді % будуть приходити, автоматично ввімкнуть капіталізацію? Алеж це пряме порушення умов вкладу
не переймайтесь - нiчого з карткою до якого прив'язано депо Алла/Сенс зробити не зможе навiть якщо депо на 5 рокiв i виплата передбачена у кiнцi термiну. Моїй знайомiй якраз у минулому роцi Алла присилала попередження що її картка у долярах буде в поточному мiсяцi закрита - втiм за наявного депо Алла закрити картку так i не змогла оскiльки їй не дозволило це зробити ПЗ, яке налаштоване саме таким чином. Мене тодi i мiй персмен запевнив, що нiчого не буде - ПЗ не дасть. Так воно i сталося. Тому якщо картковий рахунок прив'язаний до дiючого депо - нiчого з карткою не станеться.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:54
Я так розумію, що банку ведуть... у кущі.
Якісь непомірні комірні у вигляді пишних штрафів, закриття умовно-неактивних рахунків (у війну то!), відсутність кредитування по відкритим кредиткам (Хамон)... далі буде розформування страхдепо на кредити і позбавлення шеврона системноважливого.
І стане банка типу Цигана або Скунса, якраз синій без лого для цього підходить
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:54
Я так розумію, що банку ведуть... у кущі.
Якісь непомірні комірні у вигляді пишних штрафів, закриття умовно-неактивних рахунків (у війну то!), відсутність кредитування по відкритим кредиткам (Хамон)... далі буде розформування страхдепо на кредити і позбавлення шеврона системноважливого.
І стане банка типу Цигана або Скунса, якраз синій без лого для цього підходить
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:03
Amethyst написав:
Я так розумію, що банку ведуть... у кущі.
Якісь непомірні комірні у вигляді пишних штрафів, закриття умовно-неактивних рахунків (у війну то!), відсутність кредитування по відкритим кредиткам (Хамон)... далі буде розформування страхдепо на кредити і позбавлення шеврона системноважливого.
І стане банка типу Цигана або Скунса, якраз синій без лого для цього підходить
Кстати довольно здраво. Расчётной после такого массового закрытия счетов, количество розничных клиентов станет на уровне 720-760 тис клиентов. Довольно мало. Юрлица сильно просели за прошлый год. Можно уже из десятки по активам и выйти. В таких условиях потерять системность вполне вероятно.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:51
Вітаю. Підкажіть будь ласка,як у Сенсаз відкриттям депо в вихідні дні? Сьогоднішнім днем буде, чи тільки першим робочим?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:04
_PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка,як у Сенсаз відкриттям депо в вихідні дні? Сьогоднішнім днем буде, чи тільки першим робочим?
Першим робочим днем. Сенсу відкриватись у вихідні немає
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:07
_PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка,як у Сенсаз відкриттям депо в вихідні дні? Сьогоднішнім днем буде, чи тільки першим робочим?
И то и другое
Деньги отберут сразу, а депо начнётся первым рабочим.
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