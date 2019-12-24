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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 578579580581

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:38

Re: Sense Bank

А якщо на Хамелеоні полежать вихідні,а вже в понеділок відкрити, то Хамелеон нарахує ті 8% за ці дні?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 09.02.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 578579580581
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