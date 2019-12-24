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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 14:38
А якщо на Хамелеоні полежать вихідні,а вже в понеділок відкрити, то Хамелеон нарахує ті 8% за ці дні?
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