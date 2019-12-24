Якщо на рахунок вони зайшли і провелись хоча б у п'ятницю то так. Якщо у суботу то ні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 14:47
Додано: Суб 07 січ, 2023 16:37
Шановне панство, а хто зорієнтує з практичного досвіду, як АльфаСенс наразі в Києві видає готівку в касах без замовлень в межах двох "безлімітних" спроб на місяць? Чи можна просто прийти і зняти 30-50 тис., може є певні рекомендації де краще-де гірше по відділеннях на Правому? В ідеалі цікавить Святошин або Епіцентр-Берковець.
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