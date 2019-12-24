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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 578579580581

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:47

  _PORT_UA написав:А якщо на Хамелеоні полежать вихідні,а вже в понеділок відкрити, то Хамелеон нарахує ті 8% за ці дні?

Якщо на рахунок вони зайшли і провелись хоча б у п'ятницю то так. Якщо у суботу то ні.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:37

Шановне панство, а хто зорієнтує з практичного досвіду, як АльфаСенс наразі в Києві видає готівку в касах без замовлень в межах двох "безлімітних" спроб на місяць? Чи можна просто прийти і зняти 30-50 тис., може є певні рекомендації де краще-де гірше по відділеннях на Правому? В ідеалі цікавить Святошин або Епіцентр-Берковець.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:14

  Solar_simfi написав:Шановне панство, а хто зорієнтує з практичного досвіду, як АльфаСенс наразі в Києві видає готівку в касах без замовлень в межах двох "безлімітних" спроб на місяць? Чи можна просто прийти і зняти 30-50 тис., може є певні рекомендації де краще-де гірше по відділеннях на Правому? В ідеалі цікавить Святошин або Епіцентр-Берковець.

За гривню не знаю, але виявляється можна зняти 500$ без замовлення. Відділення краще вибирати в центрі (на Богда Хмельницького чи в районі Палац Україна), менше шансів на відмову + там генератори.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:00

Re: Sense Bank

Solar_simfi, якщо є персменеджер, то краще уточняти в нього.
Howl
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  #<1 ... 578579580581
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