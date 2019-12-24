Якщо на рахунок вони зайшли і провелись хоча б у п'ятницю то так. Якщо у суботу то ні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 14:47
Додано: Суб 07 січ, 2023 16:37
Шановне панство, а хто зорієнтує з практичного досвіду, як АльфаСенс наразі в Києві видає готівку в касах без замовлень в межах двох "безлімітних" спроб на місяць? Чи можна просто прийти і зняти 30-50 тис., може є певні рекомендації де краще-де гірше по відділеннях на Правому? В ідеалі цікавить Святошин або Епіцентр-Берковець.
Додано: Суб 07 січ, 2023 21:14
За гривню не знаю, але виявляється можна зняти 500$ без замовлення. Відділення краще вибирати в центрі (на Богда Хмельницького чи в районі Палац Україна), менше шансів на відмову + там генератори.
Додано: Нед 08 січ, 2023 00:00
Re: Sense Bank
Solar_simfi, якщо є персменеджер, то краще уточняти в нього.
Додано: Нед 08 січ, 2023 20:48
более точно звучит так:
4.1.23. Клієнт має право відмовитись від використання Картки (у будь-якій формі її існування), як з подальшим
продовженням користуванням рахунку, до якого така картка була емітована, так і без, шляхом письмового або
іншим чином повідомлення про це Банку. Додатково, керуючись ст. 212 Цивільного кодексу України, сторони
домовились, що Клієнт вважається таким, що скористався правом на відмову від користування Карткою (у будь-
якій формі її існування) з продовженням користування рахунком, до якого така картка була емітована, за настання
всіх наступних обставин:
- потягом 6 (шести) місяців підряд клієнт не здійснював операції за Рахунком (при розрахунку строку не
враховуються операцій із сплати Банком Клієнту відсотків на залишки коштів у випадку їх наявності) та
- якщо залишок коштів на Рахунку становить менше 100,00 грн. (сто гривен, 00 копійок) або еквіваленту суму у
іншій валюті, за курсом НБУ та
- відсутня заборгованість за кредитною лінією (для кредитних продуктів)
Додано: Нед 08 січ, 2023 20:53
счет останется жить. закрывают карты.
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:25
Re: Sense Bank
А зачем все это, да ещё во время войны? Срок действия карт, регулятор даже разрешал продлевать. Хоть кто нибудь может пояснить какой во всем этом коммерческий или хоть какой другой смысл тогда? (писали о списании остатка если менее 100 грн. довольно странно оставлять в этом случае не закрытым счёт)
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:28
Re: Sense Bank
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