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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 14:47
_PORT_UA написав:
А якщо на Хамелеоні полежать вихідні,а вже в понеділок відкрити, то Хамелеон нарахує ті 8% за ці дні?
Якщо на рахунок вони зайшли і провелись хоча б у п'ятницю то так. Якщо у суботу то ні.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:37
Шановне панство, а хто зорієнтує з практичного досвіду, як АльфаСенс наразі в Києві видає готівку в касах без замовлень в межах двох "безлімітних" спроб на місяць? Чи можна просто прийти і зняти 30-50 тис., може є певні рекомендації де краще-де гірше по відділеннях на Правому? В ідеалі цікавить Святошин або Епіцентр-Берковець.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:14
Solar_simfi написав:
Шановне панство, а хто зорієнтує з практичного досвіду, як АльфаСенс наразі в Києві видає готівку в касах без замовлень в межах двох "безлімітних" спроб на місяць? Чи можна просто прийти і зняти 30-50 тис., може є певні рекомендації де краще-де гірше по відділеннях на Правому? В ідеалі цікавить Святошин або Епіцентр-Берковець.
За гривню не знаю, але виявляється можна зняти 500$ без замовлення. Відділення краще вибирати в центрі (на Богда Хмельницького чи в районі Палац Україна), менше шансів на відмову + там генератори.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 00:00
Solar_simfi, якщо є персменеджер, то краще уточняти в нього.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:48
greenozon написав:
це авто-закриття через 6 місяців стосується
1) кредиток
2) дебеток
3) 1+2?
в умові вказано - "відсутня заборгованість за кредитною лінією."
як це корелює із пакетними дебетками?
более точно звучит так:
4.1.23. Клієнт має право відмовитись від використання Картки (у будь-якій формі її існування), як з подальшим
продовженням користуванням рахунку, до якого така картка була емітована, так і без, шляхом письмового або
іншим чином повідомлення про це Банку. Додатково, керуючись ст. 212 Цивільного кодексу України, сторони
домовились, що Клієнт вважається таким, що скористався правом на відмову від користування Карткою (у будь-
якій формі її існування) з продовженням користування рахунком, до якого така картка була емітована, за настання
всіх наступних обставин:
- потягом 6 (шести) місяців підряд клієнт не здійснював операції за Рахунком (при розрахунку строку не
враховуються операцій із сплати Банком Клієнту відсотків на залишки коштів у випадку їх наявності) та
- якщо залишок коштів на Рахунку становить менше 100,00 грн. (сто гривен, 00 копійок) або еквіваленту суму у
іншій валюті, за курсом НБУ та
- відсутня заборгованість за кредитною лінією (для кредитних продуктів)
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:53
qreaton написав:
ВIВ написав:Думаю штраф оспорят в суде .
С таким бэкграундом? В такое время? Неужели судебная тяжба с Аккордом не показывает наглядно, что юридическая позиция банка сильно ослабла. Решение о массовом закрытие счетов, тоже последствия постанов и штрафа ФМ. Банк хочет избавится от млн. счетов, открытых с нарушениями. А значит протеста по штрафам не будет. Вот и вся история.
счет останется жить. закрывают карты.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:25
mephala написав: qreaton написав:
ВIВ написав:Думаю штраф оспорят в суде .
С таким бэкграундом? В такое время? Неужели судебная тяжба с Аккордом не показывает наглядно, что юридическая позиция банка сильно ослабла. Решение о массовом закрытие счетов, тоже последствия постанов и штрафа ФМ. Банк хочет избавится от млн. счетов, открытых с нарушениями. А значит протеста по штрафам не будет. Вот и вся история.
счет останется жить. закрывают карты.
А зачем все это, да ещё во время войны? Срок действия карт, регулятор даже разрешал продлевать. Хоть кто нибудь может пояснить какой во всем этом коммерческий или хоть какой другой смысл тогда? (писали о списании остатка если менее 100 грн. довольно странно оставлять в этом случае не закрытым счёт)
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:28
qreaton написав:
Хоть кто нибудь может пояснить какой во всем этом коммерческий или хоть какой другой смысл тогда?
гадаю, це якось має бути пов'язано із свіжим штрафом від НБУ на 47 мільйонів гривень
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Додано: Пон 09 січ, 2023 01:38
qreaton написав: mephala написав: qreaton написав:
С таким бэкграундом? В такое время? Неужели судебная тяжба с Аккордом не показывает наглядно, что юридическая позиция банка сильно ослабла. Решение о массовом закрытие счетов, тоже последствия постанов и штрафа ФМ. Банк хочет избавится от млн. счетов, открытых с нарушениями. А значит протеста по штрафам не будет. Вот и вся история.
счет останется жить. закрывают карты.
А зачем все это, да ещё во время войны? Срок действия карт, регулятор даже разрешал продлевать. Хоть кто нибудь может пояснить какой во всем этом коммерческий или хоть какой другой смысл тогда? (писали о списании остатка если менее 100 грн. довольно странно оставлять в этом случае не закрытым счёт)
кто писал о списании остатка? как я понял все остается на счету. закрывают только карту.
срок закрытия счета если нет движения согласно ДКБО будет побольше чем 6 месяцев.
а вообще процесс логичен и начался задолго до штрафа.
1. убрали лимиты.
2. ввели 100 грн платы за пользование лимитом.
3. закрывают полочные карты.
кто то решил почистить базу держателей карт что бы остались только дойные коровы.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 07:49
mephala
Є плата за обслуговування неактивного рахунку. Неактивним вважається той, по якому не було руху коштів протягом 180 днів.
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