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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:49

Re: Sense Bank

Проблема з видачею валютних депозитів.
Банк, всупереч договору на обслуговування клієнтів, нав’язує вигаданий термін повернення коштів клієнтів — через 10 робочих днів, тим самим БЕЗКОШТОВНО користуючись коштами клієнтів ПОЛОВИНУ МІСЯЦЯ. З тривалими завчасними переписками в чаті та дзвінками на гарячу лінію довів абсурдність цих вимог та «з боями» добився виплати депозиту в день завершення договору.
Але, не тут то було. Банк вирішив «відігратися» і затримав зарахування коштів на пластик з поточного валютного рахунку на СІМ ГОДИН. Хочу зазначити, що це ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКА операція, яка мала б провестися максимум до години часу.
Через затримку оновлення залишку на картковому рахунку, отримання коштів в касі стало неможливим і я змушений був провести у відділенні ПОЛОВИНУ РОБОЧОГО ДНЯ, очікуючи поки «внутрішній техвідділ» натисне кнопку та оновить залишки по рахунках.
Ні дзвінки керуючої відділенням, ні запити оператора не врегулювали проблеми.
zvirobiy
 
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  #<1 ... 579580581582
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