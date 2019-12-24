Проблема з видачею валютних депозитів.
Банк, всупереч договору на обслуговування клієнтів, нав’язує вигаданий термін повернення коштів клієнтів — через 10 робочих днів, тим самим БЕЗКОШТОВНО користуючись коштами клієнтів ПОЛОВИНУ МІСЯЦЯ. З тривалими завчасними переписками в чаті та дзвінками на гарячу лінію довів абсурдність цих вимог та «з боями» добився виплати депозиту в день завершення договору.
Але, не тут то було. Банк вирішив «відігратися» і затримав зарахування коштів на пластик з поточного валютного рахунку на СІМ ГОДИН. Хочу зазначити, що це ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКА операція, яка мала б провестися максимум до години часу.
Через затримку оновлення залишку на картковому рахунку, отримання коштів в касі стало неможливим і я змушений був провести у відділенні ПОЛОВИНУ РОБОЧОГО ДНЯ, очікуючи поки «внутрішній техвідділ» натисне кнопку та оновить залишки по рахунках.
Ні дзвінки керуючої відділенням, ні запити оператора не врегулювали проблеми.