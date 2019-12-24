Проблема з видачею валютних депозитів. Банк, всупереч договору на обслуговування клієнтів, нав’язує вигаданий термін повернення коштів клієнтів — через 10 робочих днів, тим самим БЕЗКОШТОВНО користуючись коштами клієнтів ПОЛОВИНУ МІСЯЦЯ. З тривалими завчасними переписками в чаті та дзвінками на гарячу лінію довів абсурдність цих вимог та «з боями» добився виплати депозиту в день завершення договору. Але, не тут то було. Банк вирішив «відігратися» і затримав зарахування коштів на пластик з поточного валютного рахунку на СІМ ГОДИН. Хочу зазначити, що це ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКА операція, яка мала б провестися максимум до години часу. Через затримку оновлення залишку на картковому рахунку, отримання коштів в касі стало неможливим і я змушений був провести у відділенні ПОЛОВИНУ РОБОЧОГО ДНЯ, очікуючи поки «внутрішній техвідділ» натисне кнопку та оновить залишки по рахунках. Ні дзвінки керуючої відділенням, ні запити оператора не врегулювали проблеми.
Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що нараз регулятор не бачить ознак неплатоспроможності "Сенс Банку", який раніше був "Альфа-Банк Україна", для його націоналізації. Про це вона розповіла в етері телемарафону "Єдині новини", передає "Інтерфакс-Україна". За її словами на сьогодні немає ознак, які загрожували б платоспроможності "Альфа-Банку". Тільки у разі втрати ліквідності банку НБУ буде змушений визнати його неплатоспроможним і, щоб уникнути потрясінь на фінринку, може вийти з пропозицією до Кабміну щодо націоналізації цієї фінустанови.
zvirobiy написав:...нав’язує вигаданий термін повернення коштів клієнтів — через 10 робочих днів, тим самим БЕЗКОШТОВНО користуючись коштами клієнтів ПОЛОВИНУ МІСЯЦЯ. З тривалими завчасними переписками в чаті та дзвінками на гарячу лінію довів абсурдність цих вимог та «з боями» добився виплати депозиту в день завершення договору.
К каким-то не тем словам акценты в информации из справки самого же банка. Выделять нужно радость, что получить деньги без заказа за две недели удалось без годичного хождения в суд.
zvirobiy написав:Але, не тут то було. Банк вирішив «відігратися» і затримав зарахування коштів на пластик з поточного валютного рахунку на СІМ ГОДИН. Хочу зазначити, що це ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКА операція, яка мала б провестися максимум до години часу.
Можно ссылку на пункт ДКБО или ещё каких нормативов, который обязывает банк работать настолько реактивно? Три (или пять?) рабочих дня - что-то такое смутно помню.
zvirobiy написав:Через затримку оновлення залишку на картковому рахунку, отримання коштів в касі стало неможливим і я змушений був провести у відділенні ПОЛОВИНУ РОБОЧОГО ДНЯ, очікуючи поки «внутрішній техвідділ» натисне кнопку та оновить залишки по рахунках.
В отделении прям привязали на полдня? Это уже что-то новенькое. Правда, чтобы депо на карте был доступен не сразу утром - это должно у Сени сильно "повезти", поэтому я бы в такой ситуации не удивился и дням трём, пока из отпуска не выйдёт единственный человек, знающий какую кнопку жать
moveton на паркані також багато речей написано, але це не означає що вони там є. Якщо ви звикли рік ходити по судах за свої ж гроші-прапор у руки. "справки" банк може писати будь-які і трактувати їх як йому вигідно. На даний час є ДКБО, на умовах якого має здійснюватись обслуговування клієнтів. Читайте уважно, а якщо потрібно - зверніться до юриста, щоб роз'яснив написане. Удачі.