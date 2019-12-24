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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:49

Re: Sense Bank

Проблема з видачею валютних депозитів.
Банк, всупереч договору на обслуговування клієнтів, нав’язує вигаданий термін повернення коштів клієнтів — через 10 робочих днів, тим самим БЕЗКОШТОВНО користуючись коштами клієнтів ПОЛОВИНУ МІСЯЦЯ. З тривалими завчасними переписками в чаті та дзвінками на гарячу лінію довів абсурдність цих вимог та «з боями» добився виплати депозиту в день завершення договору.
Але, не тут то було. Банк вирішив «відігратися» і затримав зарахування коштів на пластик з поточного валютного рахунку на СІМ ГОДИН. Хочу зазначити, що це ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКА операція, яка мала б провестися максимум до години часу.
Через затримку оновлення залишку на картковому рахунку, отримання коштів в касі стало неможливим і я змушений був провести у відділенні ПОЛОВИНУ РОБОЧОГО ДНЯ, очікуючи поки «внутрішній техвідділ» натисне кнопку та оновить залишки по рахунках.
Ні дзвінки керуючої відділенням, ні запити оператора не врегулювали проблеми.
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 14:31

  Amid написав:mephala
Є плата за обслуговування неактивного рахунку. Неактивним вважається той, по якому не було руху коштів протягом 180 днів.


спочатку плата за неактивність. а коли грошики всі з’їло то й закриють.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:41

https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/9/695805/
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:32

Re: Sense Bank

  zvirobiy написав:Проблема

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що нараз регулятор не бачить ознак неплатоспроможності "Сенс Банку", який раніше був "Альфа-Банк Україна", для його націоналізації.
Про це вона розповіла в етері телемарафону "Єдині новини", передає "Інтерфакс-Україна".
За її словами на сьогодні немає ознак, які загрожували б платоспроможності "Альфа-Банку". Тільки у разі втрати ліквідності банку НБУ буде змушений визнати його неплатоспроможним і, щоб уникнути потрясінь на фінринку, може вийти з пропозицією до Кабміну щодо націоналізації цієї фінустанови.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 02:32

  zvirobiy написав:...нав’язує вигаданий термін повернення коштів клієнтів — через 10 робочих днів, тим самим БЕЗКОШТОВНО користуючись коштами клієнтів ПОЛОВИНУ МІСЯЦЯ. З тривалими завчасними переписками в чаті та дзвінками на гарячу лінію довів абсурдність цих вимог та «з боями» добився виплати депозиту в день завершення договору.

К каким-то не тем словам акценты в информации из справки самого же банка. Выделять нужно радость, что получить деньги без заказа за две недели удалось без годичного хождения в суд.

  zvirobiy написав:Але, не тут то було. Банк вирішив «відігратися» і затримав зарахування коштів на пластик з поточного валютного рахунку на СІМ ГОДИН. Хочу зазначити, що це ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКА операція, яка мала б провестися максимум до години часу.

Можно ссылку на пункт ДКБО или ещё каких нормативов, который обязывает банк работать настолько реактивно? Три (или пять?) рабочих дня - что-то такое смутно помню.

  zvirobiy написав:Через затримку оновлення залишку на картковому рахунку, отримання коштів в касі стало неможливим і я змушений був провести у відділенні ПОЛОВИНУ РОБОЧОГО ДНЯ, очікуючи поки «внутрішній техвідділ» натисне кнопку та оновить залишки по рахунках.

В отделении прям привязали на полдня? :shock: Это уже что-то новенькое. Правда, чтобы депо на карте был доступен не сразу утром - это должно у Сени сильно "повезти", поэтому я бы в такой ситуации не удивился и дням трём, пока из отпуска не выйдёт единственный человек, знающий какую кнопку жать :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 03:56

moveton
" Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы" похоже тот случай...все по делу ответил на истерику...)
Incasso
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 08:24

moveton на паркані також багато речей написано, але це не означає що вони там є.
Якщо ви звикли рік ходити по судах за свої ж гроші-прапор у руки.
"справки" банк може писати будь-які і трактувати їх як йому вигідно. На даний час є ДКБО, на умовах якого має здійснюватись обслуговування клієнтів. Читайте уважно, а якщо потрібно - зверніться до юриста, щоб роз'яснив написане.
Удачі. :lol:
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:32

Re: Sense Bank

Кто-то пополняет карты - например Хамелион через cach-in банкомат? Есть ли какие-то подводные камни? Я так понял лучше это делать по номеру карты - чтобы денежка зашла на счет день-в-день?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:42

  zvirobiy написав:Якщо ви звикли рік ходити по судах за свої ж гроші-прапор у руки.
"справки" банк може писати будь-які і трактувати їх як йому вигідно. На даний час є ДКБО, на умовах якого має здійснюватись обслуговування клієнтів. Читайте уважно, а якщо потрібно - зверніться до юриста, щоб роз'яснив написане.

Мне больше интересно что говорит юрист по способу заставить банк выполнять это самое ДКБО без обращения в суд. А то НБУ по подобным вопросам почему-то всех именно туда посылает.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:50

Перекази за IBAN Сенс пуляє як в старі добрі часи.
3 перекази на Моню не більше години долітали.
І це добре.
Клиент_
 
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