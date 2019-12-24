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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:54

vpchelko
ну вы вставляете/прикладываете карту и выбираете пополнить счет - все , деньги зачислят на счет сразу
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:17

  vpchelko написав:Кто-то пополняет карты - например Хамелион через cach-in банкомат? Есть ли какие-то подводные камни? Я так понял лучше это делать по номеру карты - чтобы денежка зашла на счет день-в-день?

Гроші заходять на рахунок ще до того, як ви викинете у смітник квитанцію про успішну операцію. Це якщо мова йде про банкомати самого СенсБанка.
ustinovse
 
Повідомлень: 40
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23

  vpchelko написав:Кто-то пополняет карты - например Хамелион через cach-in банкомат? Есть ли какие-то подводные камни? Я так понял лучше это делать по номеру карты - чтобы денежка зашла на счет день-в-день?

Поповнення без картки в АТМ проходить на рахунок, офлайн, в оперчас проводиться поточним днем, зарахування іде від 30 до 60хв. Це важливо для кредиток типу Ред.
Поповнення з карткою в кешіні іде онлайн на картку, по рахунку це з появою Хамону проводиться теж поточним днем для всіх карток, крім КК типу Реда. Але глюки бувають, причому саме у Хамона -- там запросто можуть влізти у кредліміт при наступній траті за 2хв після поповнення :roll:

ПС. Я не знаю як інтерпретується (он- чи офлайн) поповнення через контактлесс (
Amethyst
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  #<1 ... 580581582583
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