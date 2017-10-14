vpchelko
ну вы вставляете/прикладываете карту и выбираете пополнить счет - все , деньги зачислят на счет сразу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:54
vpchelko
ну вы вставляете/прикладываете карту и выбираете пополнить счет - все , деньги зачислят на счет сразу
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:17
Гроші заходять на рахунок ще до того, як ви викинете у смітник квитанцію про успішну операцію. Це якщо мова йде про банкомати самого СенсБанка.
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23
Поповнення без картки в АТМ проходить на рахунок, офлайн, в оперчас проводиться поточним днем, зарахування іде від 30 до 60хв. Це важливо для кредиток типу Ред.
Поповнення з карткою в кешіні іде онлайн на картку, по рахунку це з появою Хамону проводиться теж поточним днем для всіх карток, крім КК типу Реда. Але глюки бувають, причому саме у Хамона -- там запросто можуть влізти у кредліміт при наступній траті за 2хв після поповнення
ПС. Я не знаю як інтерпретується (он- чи офлайн) поповнення через контактлесс (
Додано: Вів 10 січ, 2023 15:16
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