vpchelko
ну вы вставляете/прикладываете карту и выбираете пополнить счет - все , деньги зачислят на счет сразу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:54
vpchelko
ну вы вставляете/прикладываете карту и выбираете пополнить счет - все , деньги зачислят на счет сразу
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:17
Гроші заходять на рахунок ще до того, як ви викинете у смітник квитанцію про успішну операцію. Це якщо мова йде про банкомати самого СенсБанка.
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23
Поповнення без картки в АТМ проходить на рахунок, офлайн, в оперчас проводиться поточним днем, зарахування іде від 30 до 60хв. Це важливо для кредиток типу Ред.
Поповнення з карткою в кешіні іде онлайн на картку, по рахунку це з появою Хамону проводиться теж поточним днем для всіх карток, крім КК типу Реда. Але глюки бувають, причому саме у Хамона -- там запросто можуть влізти у кредліміт при наступній траті за 2хв після поповнення
ПС. Я не знаю як інтерпретується (он- чи офлайн) поповнення через контактлесс (
Додано: Вів 10 січ, 2023 15:16
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:18
ustinovse Від мене найближчий банкомат Сенсу далеченько, тому поповнюю карту через термінали (обираю, де нуль комісії) в магазинах --- теж одразу гроші на рахунку,від чеків відмовляюся.
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:42
Re: Sense Bank
Кеш-Ин банкомат в процессе пополнении ... 60500грн внести - отключился - погас свет в ПоверБанк отеделнии СенсБанка ... ну заявску сразу на горячую линию подал ждать 7-45 дней.
Но это предупреждение всем вам тут - шо повербанк в СенсБанке неработает! В НБУ проинформировал про сабж.
Есть ли какие-то последсвия для банка за не соотвествие инициативы НБУ?
Да и что делать если инкассация "не найдет" излишек? (Есть много отзывов по разным банкам про такое...)
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:49
Re: Sense Bank
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