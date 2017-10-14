Додано: Вів 10 січ, 2023 21:57

А мені просто цікаво що має думати людина яка намагається запхнути в "шайтан-машину" 60к+ грн. І це при тому що на форумі повно застережень і спроб ділитися власним досвідом людей які і 10000 намагаються пхати в дві спроби. Невже красива назва "павер банк" когось настільки ввела в оману що він подумав що це значить "абсолютно-безперебійне живлення". Так ні. Павер банк наскільки я зрозумів це банк що працюватиме в умовах Блек ауту. Але там немає ні слова про безперебійність живлення. Більше того частіше за все при вимкненні електрики системі потрібен певний час на перехід на запасне джерело живлення. В цей момент цілком можливе вимикання усього обладнання у т.ч. банкоматів чи терміналів. Так є рішення які дозволяють цього уникнення, але вони дорожчі і концепція "павер банків" зовсім не декларує обов'язковість застосування саме таких рішень. Тому безперечно НБУ поскаржитись можна, але результату така скарга навряд чи матиме. Ну і перш за все у цьому випадку треба звинувачувати власну безтурботність і в подальшому намагатись використовувати більш надійні способи поповнення карток (наприклад каса). До речі особисто мені здається що банк кошти зарахує на рахунок найближчими днями. Зазвичай такі суми в банках не пропадають, а касири кас перерахування працюють зараз під тотальним відеоспостереженням тому привласнити надлишки практично нереально і може бути собі ж дорожче