vpchelko
ну вы вставляете/прикладываете карту и выбираете пополнить счет - все , деньги зачислят на счет сразу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:54
vpchelko
ну вы вставляете/прикладываете карту и выбираете пополнить счет - все , деньги зачислят на счет сразу
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:17
Гроші заходять на рахунок ще до того, як ви викинете у смітник квитанцію про успішну операцію. Це якщо мова йде про банкомати самого СенсБанка.
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23
Поповнення без картки в АТМ проходить на рахунок, офлайн, в оперчас проводиться поточним днем, зарахування іде від 30 до 60хв. Це важливо для кредиток типу Ред.
Поповнення з карткою в кешіні іде онлайн на картку, по рахунку це з появою Хамону проводиться теж поточним днем для всіх карток, крім КК типу Реда. Але глюки бувають, причому саме у Хамона -- там запросто можуть влізти у кредліміт при наступній траті за 2хв після поповнення
ПС. Я не знаю як інтерпретується (он- чи офлайн) поповнення через контактлесс (
Додано: Вів 10 січ, 2023 15:16
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:18
ustinovse Від мене найближчий банкомат Сенсу далеченько, тому поповнюю карту через термінали (обираю, де нуль комісії) в магазинах --- теж одразу гроші на рахунку,від чеків відмовляюся.
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:42
Re: Sense Bank
Кеш-Ин банкомат в процессе пополнении ... 60500грн внести - отключился - погас свет в ПоверБанк отеделнии СенсБанка ... ну заявску сразу на горячую линию подал ждать 7-45 дней.
Но это предупреждение всем вам тут - шо повербанк в СенсБанке неработает! В НБУ проинформировал про сабж.
Есть ли какие-то последсвия для банка за не соотвествие инициативы НБУ?
Да и что делать если инкассация "не найдет" излишек? (Есть много отзывов по разным банкам про такое...)
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:49
Re: Sense Bank
Додано: Вів 10 січ, 2023 21:57
Про павер банки
А мені просто цікаво що має думати людина яка намагається запхнути в "шайтан-машину" 60к+ грн. І це при тому що на форумі повно застережень і спроб ділитися власним досвідом людей які і 10000 намагаються пхати в дві спроби. Невже красива назва "павер банк" когось настільки ввела в оману що він подумав що це значить "абсолютно-безперебійне живлення". Так ні. Павер банк наскільки я зрозумів це банк що працюватиме в умовах Блек ауту. Але там немає ні слова про безперебійність живлення. Більше того частіше за все при вимкненні електрики системі потрібен певний час на перехід на запасне джерело живлення. В цей момент цілком можливе вимикання усього обладнання у т.ч. банкоматів чи терміналів. Так є рішення які дозволяють цього уникнення, але вони дорожчі і концепція "павер банків" зовсім не декларує обов'язковість застосування саме таких рішень. Тому безперечно НБУ поскаржитись можна, але результату така скарга навряд чи матиме. Ну і перш за все у цьому випадку треба звинувачувати власну безтурботність і в подальшому намагатись використовувати більш надійні способи поповнення карток (наприклад каса). До речі особисто мені здається що банк кошти зарахує на рахунок найближчими днями. Зазвичай такі суми в банках не пропадають, а касири кас перерахування працюють зараз під тотальним відеоспостереженням тому привласнити надлишки практично нереально і може бути собі ж дорожче
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:00
Alien
Отделение отмечено банком и тем более НБУ как "повербанк" отделение.
Не ну тут принципные вообще только в налике все держут и банки обходют стороной...
Ну и шайтан машина именно нужна была такая - чтобы быстро 3 пачки денег скушала.
Я бы не шел в это отделение и пополнял карту другим образом - если бы не было отметки "ПоверБанк".
в Общем - не ведитесь на эту хн....
На Минфине много отзывов про "куда пропали деньги" после отключений...
ну будет плюс банку на счет выполнения своих обязаностей -
Но вот как Юр Особа причем ЕбМае - социально-и-системно важное и не может себе позволить дешманский генератор и бесперебойник для банкомата? Ну ебмае.... Совсем конченые
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Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 10 січ, 2023 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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