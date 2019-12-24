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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 581582583584

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:09

moveton НБУ вжк не той, не посилає клієнтів по судах а штрафує банк на 47 млн 702,5 тис. грн. ...
https://glavred.net/ukraine/perefarbova ... 39969.html
Востаннє редагувалось zvirobiy в Вів 10 січ, 2023 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:10

Re: Sense Bank

vpchelko написав:Я бы не шел в это отделение и пополнял карту другим образом - если бы не было отметки "ПоверБанк".

в Общем - не ведитесь на эту хн....


Банкомат может и без отключения света зависнуть. Зачем испытывать судьбу на таких суммах?
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:17

  zvirobiy написав:moveton НБУ вжк не посилає а штрафує на 47 млн 702,5 тис. грн. ...
https://glavred.net/ukraine/perefarbova ... 39969.html

Этот штраф давно обсудили. Не знал только, что он за невыдачу депозитов в день их окончания. Так что, Сеня теперь построен и выдаёт даже без заказа? А то я вчера там был и там всё так же даже заказ можно сделать на сумму не более, чем $2600. Не говоря уж про получить больше в день.
Кстати, юрист не говорит когда Приват на мульёны оштрафуют за ограничение заказа в $2400? Или уже и я всё пропустил?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:55

Aps

А как еще идти к такому банкомату с целью по быстрее от налички избавиться?

Мне ли думать шо оно себе вздумало?

НБУ уже вопрос задал - будет ответ. Да и сумма вопроса не приличная для фищлица.... 60тыс грн с копейками - шо там инициатива НБУ - дышло - ...
vpchelko
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