Додано: Вів 10 січ, 2023 22:17

zvirobiy написав: moveton НБУ вжк не посилає а штрафує на 47 млн 702,5 тис. грн. ...

https://glavred.net/ukraine/perefarbova ... 39969.html НБУ вжк не посилає а штрафує на 47 млн 702,5 тис. грн. ...

Этот штраф давно обсудили. Не знал только, что он за невыдачу депозитов в день их окончания. Так что, Сеня теперь построен и выдаёт даже без заказа? А то я вчера там был и там всё так же даже заказ можно сделать на сумму не более, чем $2600. Не говоря уж про получить больше в день.Кстати, юрист не говорит когда Приват на мульёны оштрафуют за ограничение заказа в $2400? Или уже и я всё пропустил?